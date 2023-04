Un lío de grandes proporciones asoma por las instalaciones del Paris Saint-Germain, aunque esta vez no tiene que ver con un jugador, sino con el entrenador del equipo francés. Christophe Galtier ha sido acusado de racismo este miércoles por el medio RMC Sports. Según la citada fuente, en su etapa como técnico del Niza, club desde el que llegó al PSG, el preparador de 56 años se quejó de la gran cantidad de negros y musulmanes que había en el equipo rojinegro. La noticia ha tenido tanta trascendencia que en el Parque de los Príncipes ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

La lamentable conducta de Galtier habría ocurrido en 2021. El antiguo director deportivo del Niza, Julien Fournier, acusó a Galtier, mediante un correo electrónico, de haber proferido unas frases racistas y discriminatorias contras los jugadores del equipo de la Costa Azul de aquel entonces.

“Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’: Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, señala el correo que habría enviado Fournier a los dueños del club.

El mensaje del correo electrónico también aseguraría, textualmente: “Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros”. Además, Galtier habría reprochado a Fournier que”debía darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía”.

🗣️💬 "On est en mesure de confirmer que le mail a réellement été écrit par Julien Fournier"



🚨 Les infos de l'After sur les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier (partie 1/2) pic.twitter.com/LYiDfMdqkv — After Foot RMC (@AfterRMC) April 11, 2023

De otro lado, Fournier reveló la conversación que tuvo con el hijo de Galtier y lo que este contó sobre el hoy DT de PSG. “Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: han construido un equipo de escoria”. Y proseguía: “Le pedí que fuera más preciso y añadió: ‘Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde’... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente”.





¿Qué medidas ha tomado el PSG?





Siempre según RMC Sports, el PSG ya ha abierto una investigación interna para esclarecer las supuestas palabras racistas de Galtier como entrenador del Niza. El presidente Nasser Al-Khelaïfi no estaba al corriente de los hechos. Si se demuestra que dijo eso, la destitución sería inminente.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR