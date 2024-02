Kylian Mbappé no defrauda. En medio de intensas especulaciones sobre su futuro tras anunciar a la directiva del PSG su intención de partir al final de la temporada, el delantero francés no deja de demostrar su valía. En la reciente jornada 22 de la Ligue 1, durante el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Nantes, ‘Kiki’, entrando como suplente, no tardó en dejar su huella al asegurar la victoria de su equipo con un gol que selló el marcador en 2-0.

Kylian entró al partido, que se jugó este sábado 17 de febrero en el Estadio de la Beaujoire - Louis Fonteneau, en el minuto 62, junto con Dembélé y Hakimi. En ese momento, el equipo dirigido por Luis Enrique ya tenía la ventaja de 1 a 0 gracias a un gol marcado por Lucas Hernández.

En medio de este contexto, Nantes se lanzó en busca del partido y los espacios empezaron a abrirse. En una de estas ocasiones, Mbappé dribló dentro del área y provocó un penal que luego convertiría él mismo. A los 78′, ‘Donatello’ anotó el segundo gol para su equipo.

Kylian ha conseguido 21 goles en la Ligue 1 en tan solo 20 partidos, además de proporcionar 4 asistencias. En la Champions League ha marcado 4 veces, 6 en la Copa de Francia y uno en la Supercopa de Francia.





PSG vs. Nantes: lo que se viene

Luego de derrotar 2-0 al Nantes, PSG deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Rennes, con el que se medirá el domingo 25 de febrero, desde las 11:05 de la mañana (hora peruana y colombiana), en el Parque de los Príncipes.

Ojo, el compromiso será parte de la jornada 23 de la Ligue 1, en el que el conjunto de Kylian Mbappé se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener 16 partidos ganados, cinco empatados y solo una derrota. Su rendimiento le ha llevado a obtener 53 unidades.

Por su parte, Nantes también deberá pensar en su campeonato local. Su siguiente rival será el Lorient, en el Estadio de Moustoir, este sábado 24 de febrero, porla fecha 23, desde las 11:00 de la mañana (hora peruana y colombiana). Actualmente, Los Canarios se encuentran en el puesto 13 con 22 puntos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.