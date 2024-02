Bayer Leverkusen, dirigido por Xabi Alonso, se ha convertido en el equipo sensación de la temporada en Europa. Sorprendentemente, es el único cuadro que continúa invicto tras superar la mitad de la campaña. El DT español se está llevando todos los aplausos por su gran trabajo, y esta vez Jürgen Klopp fue quien destacó la labor de su colega. Cabe mencionar que el alemán dejará el Liverpool a mediados de año, tal como lo anunció hace unas semanas, y Xabi es uno de los principales candidatos a sucederlo en el banquillo de los ‘Reds’.

El extécnico del Borussia Dortmund, que ha sido uno de los mejores en su puesto en los últimos años, aseguró que el ‘Mariscal’ es el “entrenador destacado” de la próxima generación de estrategas. Recordemos que el español tiene al Leverkusen en la primera posición de la Bundesliga con 55 puntos, sacándole cinco unidades de ventaja al poderoso Bayern Múnich, a quien venció en la pasada jornada por 3-0.

“La próxima generación ya está aquí y diría que Xabi es el destacado de esa generación. Es un exjugador de los mejores del mundo, que viene de una familia de entrenadores, que ya era un poco como un entrenador cuando jugaba... El fútbol que está haciendo, cómo se posiciona su equipo, los fichajes que ha hecho... Es absolutamente excepcional”, apuntó Jürgen en una entrevista con Sky Sports.

El alemán resaltó el juego que viene realizando el Leverkusen esta temporada. “Su equipo está tan bien engrasado, en tan poco tiempo. Ha dejado su sello en él”, añadió al respecto. Tal como lo ha anunciado, Klopp dejará el Liverpool en unos meses y Xabi Alonso es el principal favorito a reemplazarlo, debido a su éxito en Alemania como a su pasado en Anfield (estuvo cinco campañas en su etapa como jugador).





¿Qué dijo Klopp sobre la salida de Mbappé del PSG?

Esta semana, Kylian Mbappé informó a la directiva del Paris Saint-Germain que saldrá del equipo a final de la temporada. Esto ha generado que los clubes grandes de Europa busquen sus servicios. Por supuesto, el favorito para ficharlo es el Real Madrid, pero entre los candidatos también está el Liverpool.

Jürgen Klopp fue consultado y contestó lo siguiente: “No tengo ni idea. Obviamente no estoy involucrado en eso, pero puedo decirles que me sorprendería. Sería complicado para la mayoría de los mejores clubes que conozco, (debido a) los salarios y las tarifas de contratación”.

¿Cómo va Liverpool en la Premier League?

En su último temporada como DT de Liverpool, Klopp busca ganar la Premier League para despedirse a lo grande. Tras el triunfo ante Brentford, los ‘Reds’ llegaron a los 57 puntos y se afianzaron en el primer lugar, tras 25 fechas disputadas. Eso sí, Manchester City, con 52 unidades, todavía tiene que jugar dos partidos y, en caso de ganar ambos, llegaría a la cima.

En la próxima jornada, Liverpool recibirá a Luton en Anfield. Este compromiso está programado para jugarse el miércoles 21 de febrero desde las 2:30 p.m. (hora peruana, 4:30 p.m. en el horario argentino). Cabe mencionar que Luton está peleando en los últimos lugares y necesita un triunfo para alejarse de la zona del descenso.





