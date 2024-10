El presente de Kylian Mbappé lo coloca en Real Madrid escribiendo un nuevo capítulo en su historia profesional; sin embargo, su pasado en PSG aún lo persigue por distintos motivos como su salida como jugador libre y la deuda pendiente de 55 millones por saldar. Sumado a estas razones, se reveló un una nueva causal que lo alejó de la institución presidida por Nasser Al-Khelaïfi: las lágrimas de su hermano Ethan, tras conocer que pidieron -a Luis Enrique- no tenerlo en cuenta por los problemas que rodeaban a ‘Kiki’ y su continuidad. Este hecho sucedió en el mes de mayo, previo a la partida y mensaje de despedida del extremo francés.

Hablar de este conflicto significa remontarnos al mes de junio de 2023 cuando Kylian Mbappé decidió no renovar con PSG, enviando una carta membretada. Si bien este aviso se hizo público un año después -tras su fichaje por el Real Madrid-, este vínculo con la interna también se fue rompiendo ya que no hubo forma de revertir su forma de pensar. Desde el diario L’Équipe, se revelaron algunos hechos originarios del litigio que mantienen actualmente por el cual el jugador reclama 55 millones de euros en salarios y primas impagadas.

En el mes de febrero de 2024, Mbappé solicitó reunirse en privado con Al-Khelaifi para comunicarle que no habría forma de continuar en el club, alegando que habría un nuevo destino en su carrera. Contrariado por la noticia, acostumbrado a no recibir un ‘no’ por respuesta, el presidente del cuadro parisino le llegó a advertir, según L’Équipe, que no ficharía por el Real Madrid. Esta situación provocó la risa de Kylian.

Desde aquel momento, el presidente buscó ‘borrar’ a Kylian de los próximos partidos, aviso que llegó hasta Luis Enrique. Los minutos del capitán de la Selección de Francia se redujeron de manera considerable, aunque igual optó por tenerlo en cuenta. A su vez, el qatarí le recordó que debía cumplir el compromiso de perdonar los 55 millones de euros en primas y salarios, monto que hoy en día significa un juicio de ambas partes.

Esta tensión se mantenía, a tal punto que Mbappé no aceptó una reunión en casa de Nasser para evitar una situación como la que pasó en 2022 cuando existió una presión mediática para la renovación, a pesar que era un hecho su ida a Real Madrid. El declive de este vínculo sucedió en mayo, cuando se jugaba la última jornada de la Ligue 1. Al Khelaïfi ordenó a Luis Enrique que no volviera a convocar a Ethan Mbappé. Kylian, en el vestuario, vio a su hermano llorando, lo que provocó una tensa disputa entre el futbolista y el dirigente, en el que le recalcó que no le perdonaría los 55 millones de euros que, meses antes, había acordado no percibir.

Ethan Mbappé, al igual que Kylian, acabó contrato con PSG a mediados de 2024. (Foto: Getty Images)

El mensaje de despedida de Kylian Mbappé -en redes sociales de PSG- evidenció esta ruptura porque no hubo mención a Nasser Al Khelaifi tras agradecer a los empleados del club, producto de sus siete temporadas en París. La acción desató la molestia del presidente y se llegó a pensar que los 55 millones sería asumidos por Florentino Pérez. Sin embargo, el juicio señaló a ‘Kiki’ como ganador, en una disputa que tendrá más capítulos.





Kylian Mbappé y el juicio que le ganó a PSG

Kylian Mbappé ha dado un golpe decisivo en su ya tensa relación con el París Saint-Germain (PSG). La Comisión Paritaria de Recursos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa ha fallado a favor del delantero del Real Madrid, ordenando al club parisino el pago de 55 millones de euros que, según él, le corresponden por salarios y primas impagadas de la última temporada. Esta victoria legal para ‘Kiki’ es la segunda que consigue en las instancias deportivas francesas; previamente, la Comisión Jurídica de la LFP ya le había dado la razón en esta disputa. Sin embargo, el PSG, en voz de uno de sus portavoces, ha señalado que no tienen intención de realizar este pago y que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias legales.

La relación entre Mbappé y el PSG fue durante años una de las mejores, pero terminó desgastándose a raíz de desacuerdos económicos y malentendidos contractuales. El PSG alega que los 55 millones en disputa se basan en un acuerdo verbal al que ambas partes habrían llegado en el intento de mantener la armonía y garantizar la permanencia de Kylian en el primer equipo después de que el jugador rechazara una extensión de contrato para el tercer año.

Con este acuerdo como base, el PSG había retenido esa suma, argumentando que existía un compromiso de salida pactada del delantero que incluía un beneficio económico para el club. Sin embargo, los abogados de la hoy estrella del Real Madrid han defendido que ese trato es inválido y que el jugador ya cumplió con sus obligaciones, por lo que en el Parque de los Príncipes están legalmente obligado a pagarle la suma total.





