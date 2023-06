Un nuevo mediocampista llega a París. PSG ha realizado con éxito el fichaje de Kang in Lee, jugador que brilló en el Mallorca de España la última temporada. A inicios de esta semana pasó los exámenes médicos en la capital francesa y solo queda pendiente la confirmación de la operación una vez que se firme el contrato. Se trata del primer refuerzo del cuadro parisino, que en el último día ha estado en boca de todos por la posible salida de su principal estrella, Kylian Mbappé.

De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el club francés llegó a un acuerdo verbal con el centrocampista surcoreano sobre un contrato a largo plazo. Los detalles finales se están resolviendo con el club español en las últimas horas. En ese sentido, en poco tiempo, el campeón de la Ligue 1 anunciará su llegada en las redes sociales.

PSG abonará unos 20 millones de euros incluyendo bonus por el futbolista, mientras que Mallorca se quedará con un 70% del montante del traspaso; el resto es para el agente y los familiares del asiático. Cabe destacar que el exjugador del Valencia fue importante para asegurar la permanencia en Primera División: anotó seis goles y dio siete asistencias.

Kang In Lee es el primer fichaje del PSG para la próxima temporada. (Foto: Fabrizio Romano)

Después de anunciar la contratación de Kang in Lee, la directiva parisina se enfocará en los fichajes de Marco Asensio, el uruguayo Manuel Ugarte y el italiano Cher Ndour. Este último tiene 18 años y sale del Benfica como agente libre. Varios clubes ingleses estaban en la carrera por él, pero terminó aceptando la propuesta del campeón francés.

Kylian Mbappé no se irá gratis de París

El campeón del mundo tiene planeado abandonar el PSG una vez que termine su contrato en junio de 2024. Una decisión que ya le había comunicado a los altos mandos del club en julio del año pasado. En esta situación, la directiva solo tiene algo claro: si Mbappé quiere irse, no será gratis.

Le Parisien señaló que el PSG lamenta no solo la forma, sino también el momento del envío de la carta por parte de Kylian. Añadió que en el club “predomina el asombro”, más aún por el hecho de que el envío de la carta no era necesario desde el punto de vista legal “para dejar constancia de la decisión” de no continuar más allá de 2024.

Y destaca que en el PSG “algunos ven un medio de presión mediática” por parte del jugador, que se produce “solo un año después de la firma de uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte” entre el francés y el equipo de la capital.





