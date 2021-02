Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no está solo en los ‘recados’ que le llegan a la selección de Francia por Karim Benzema. Ahora también se ha sumado el exagente del delantero galo, que abrió otra puerta para que el ‘Gato’ pueda volver a vestir los colores de su selección, pero a través de los próximos Juegos Olímpicos.

Karim Djaziri, exagente del internacional francés, ha asegurado en una entrevista a Europe 1 que el delantero del Real Madrid tiene opciones de ir convocado a Tokio.

“No paró su carrera internacional. ¿Quién no querría ir a jugar los Juegos Olímpicos? Si ofreciéramos a Benzema ir con Francia a los Juegos, iría de inmediato”, señaló el exrepresentante de Karim. Y añadió: “¿Por qué no llevar a Karim Benzema a un partido amistoso?“.

Sylvain Ripoll, actual seleccionador francés sub 21, puede llevar a tres jugadores mayores de 23 años a los Juegos.

Apuntó a Deschamps

Benzema no ha vuelto a ser convocado a la selección absoluta francesa por el ‘caso’ Valbuena desde el 2015 y el que fue agente del ariete de Lyon dejó claro que Karim sufre dicho veto todavía en la actualidad.

“¿Por qué no cuenta con Karim? No es posible, porque Didier ama el fútbol. Y sabe que con Benzema su equipo sería mejor. Karim sabe quién es el responsable”, señaló.

“A Noel le llamé un año después de la Euro 2016 para preguntar. Casi le supliqué. Decía que los dos eran cabezones. Me dijo que las posturas eran irreconciliables. Pero si Deschamps no cuenta con Karim es porque Le Graët no quiere. Me habló de una forma poco respetuosa. No puede ser que una persona así esté al frente de la FFF”, comentó.

