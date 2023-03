No cabe duda que en el recuerdo de Kolo Muani quedará un pasaje muy amargo por lo que sucedió en la final del Mundial Qatar 2022. El delantero definió frente a ‘Dibu’ Martínez en el último minuto del tiempo suplementario de Argentina vs. Francia y fue el arquero quien imposibilitó el grito de gol. Posteriormente, la ‘albiceleste’ se coronó como campeón del certamen. Para Kolo, superar este momento no es nada fácil y se sinceró sobre cómo se siente hasta ahora.

“Esa jugada podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido. Quiero seguir adelante, porque es parte de mi trabajo”, apuntó.

“No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar nunca. Estuvimos muy cerca de traer la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio”, agregó el futbolista de la Selección de Francia en diálogo con L’Equipe tras ser convocado por Didier Deschamps para la próxima fecha FIFA.

Antes de cerrar el tema, se refirió al reencuentro con el delantero argentino Lucas Alario con quien comparte equipo en el Eintracht Frankfurt: “¡Oh! (Risas) Cuando volví, yo estaba disgustado. Habló un poco conmigo y siguió adelante. Por dos o tres días tuvo tiempo para burlarse de mí”.

No es la primera vez que Kolo Muani se refiere a la jugada que mantuvo a la Albiceleste con vida camino a los penales. En el pasado incluso reflexionó acerca de otras opciones que tuvo antes de patear, más allá de que su decisión fue la más clara: “Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo porque la pelota llega y voy enfocado en el arco”.





Respuesta a ‘Dibu’ Martínez

En la entrevista con L’Equipe, el francés aseguró que probablemente Les Bleus pudieron conquistar el Mundial si hubiera tomado otra decisión en ese mano a mano ante el arquero argentino, sin embargo, recalcó que ya es tarde para lamentarse sobre ello. “Podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Mbappé porque estaba en un buen ángulo, pero ahora ya es tarde”, sentenció.

“Martinez no me obligó a patear ahí. No, eso es lo que decidí. Después, se estiró bien, porque hizo una muy buena parada”, apuntó el futbolista de Eintracht Frankfurt sobre el pasaje vivido en el Mundial y las declaraciones del portero tras esta jugada que forzó la tanda de penales.









