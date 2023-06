No cabe duda que la relación entre Kylian Mbappé y París Saint-Germain no es la mejor. Si bien el delantero francés anunció que no renovará con el club galo, también afirmó que no dejará la institución en el presente mercado de pases, algo que afecta a los parisinos, que esperan sumar ingresos con su venta. Mientras tanto, el Real Madrid se mantiene al tanto de la situación del ariete, que ha sorprendido con una decisión este último miércoles. Y es que ‘Kiki’ está dispuesto a salir en ventana de transferencias solo si le cumplen una peculiar exigencia.

Luego de tomar una decisión respecto a su continuidad en el elenco del Parque de los Príncipes, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dejó claro su interés por el atacante francés. Esta situación dejó al PSG en una situación complicada, puesto que el equipo presidido por Nasser Al-Khelaïfi confiaba en la renovación de su máxima figura.

No obstante, Kylian Mbappé ha comenzado a plantear ciertas exigencias para que el conjunto parisino acceda a venderlo en este año. Una de ellas es que la institución le pague una parte de la prima de fidelidad que se acordo en su contrato. A cambio, el delantero estaría dispuesto a llevar una oferta de traspaso al elenco ‘merengue’, cuya cifra se estima entre los 150 y 180 millones de euros, según la información brindada por Defensa Central.

Cabe resaltar que la prima de fidelidad que el PSG debe abonar al jugador por temporada oscila entre los 70-80 millones de euros, y ‘Kiki’ exige al menos la mitad de este monto para aceptar su salida en este mercado de pases. Aunque públicamente manifestó su intención de quedarse, el ariete galo busca asegurar un acuerdo beneficioso tanto para él como para el equipo francés.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

Ojo, de acuerdo a los medios deportivos galos más importantes, el futbolista campeón del mundo en Rusia 2018 sería vendido este mismo año para que no se marche gratis en 2024, incluso si eso supone comenzar un nuevo proyecto deportivo a partir de cero.

“La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase 2 del nuevo proyecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos”, asegura una fuente del club este miércoles en L’Equipe, mismo mensaje se lee en Le Parisien: si rechaza prolongar su contrato, será traspasado este mismo verano en el mercado de pases.





