Kylian Mbappé quiere volver a demostrar que es el amo y señor del París Saint-Germain. No contento con ser el jugador mejor pagado del equipo, con 55 millones de euros por temporada, el delantero nacido en Bondy busca tomar decisiones, de cara al mercado de fichajes de verano, que deberían corresponderle exclusivamente a los altos mandos del PSG. En esa línea, según el diario inglés The Sun, el ‘7′ del Parque de los Príncipes ha pedido la llegada de un jugador del Manchester City. Y si los jeques quieren tenerlo contento, no tendrán más opción que cumplir sus caprichos.

Tal como explica este viernes el reconocido tabloide británico, Mbappé quiere la llegada de Bernardo Silva para la temporada 2023-24. El volante del Manchester City y el popular ‘Donatello’ fueron compañeros en el AS Mónaco y el francés desea volver a compartir vestuario con el portugués y que este sea el nuevo ‘cerebro’ del PSG.

El problema para el PSG, por mucho que quiera complacer a Mbappé y así asegurar que no se vaya al Real Madrid a mitad de año, está en el costo de la operación. Y es que el City no vendería a Bernardo Silva por menos de 75 millones de euros, una cifra que crearía un desbalance en las arcas del cuadro parisino.

Kylian Mbappé y Bernardo Silva fueron compañeros en el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)

Al alto costo de la ficha del portugués hay que agregar que se trata de un jugador muy importante en la pizarra de Josep Guardiola. El entrenador del Manchester City no se imagina verlo partir y ya quedó demostrado el año pasado, cuando Silva estuvo en los planes del FC Barcelona y quisieron llevárselo al Spotify Camp Nou.

El técnico barcelonés viene apostando por el luso de forma sistemática y es consciente de que dejarle salir podría suponer un gran problema para sus planes, por lo que muy suculenta deberá ser la oferta presentada por Al-Khelaïfi para convencer a los jefes del Manchester City y poder cumplir el deseo de Mbappé.

Las estadísticas demuestran que, en lo que va de la temporada, Bernardo Silva lleva un total de 1327 minutos disputados en 19 fechas de la Premier League. En lo que respecta a la Champions, el portugués ha jugado todos los partidos de la fase de grupos, lo que hace un total de 278 minutos.





¿Dónde empezó Mbappé como futbolista?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





