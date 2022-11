Continúa en el ojo de la tormenta. Pese a que todo hacía indicar que las diferencias entre Kylian Mbappé y la dirigencia del París Saint Germain habían desaparecido, el pasado lunes se ha podido conocer uno de los últimos pedidos que el ariete galo habría solicitado al club como requisito para no resolver su contrato en un futuro cercano.

Ha sido el diario Le Parisien el medio que ha asegurado que ‘Kiki’ prefiere jugar al lado de un centrodelantero, en lugar de compartir el ataque con dos goleadores. Dicha petición ya ha sido comunicada al entrenador Christophe Galtier, quien prefiere llevar las cosas poco a poco.

Según el mencionado medio de comunicación, el ingreso del joven francés Hugo Ekitike a la plantilla principal obedecería al pedido de Mbappé, por lo que no sorprendería que en el futuro, ante la seguidilla de partidos, el jugador de 20 años tenga minutos en el campo de juego. Ello servirá para que el estratega del conjunto parisino observe cómo sería su esquema sin tres jugadores en ofensiva.

Vale recordar que la continuidad de Lionel Messi en el equipo no está asegurada, por lo que Galtier no tendría problemas en probar en algunos partidos cambios en su táctica con miras a la próxima temporada. Eso sí, tendrá que tener mucho cuidado para no generar malestar en otros jugadores como Neymar, quien podría verse afectado.

En las últimas semanas L’Equipe y Le Parisien han asegurado que Mbappé siente haber sido estafado en la renovación que firmó con el PSG en mayo último, pues con el fin que se prolongue su estadía en el Parque de los Príncipes, le hicieron unas propuestas que aún no se cumplen.

El futbolista habría pedido una serie de refuerzos en el mercado de verano pasado, pero ninguno llegó. Los altos mandos de la entidad francesa tampoco pudieron vender a Neymar, otra demanda que hizo Kylian. Y si bien todo hacía indicar que las promesas incumplidas habían arruinado la relación con el ariete de 23 años, ambas partes se sentaron a conversar justo antes de la gala de Balón de Oro.

En esa reunión, según informó L’Equipe, “se acordó que había que calmar las cosas y que el equipo pudiera terminar la primera parte de la temporada con una apariencia de serenidad”. Aunque Mbappé no tuvo reparos en exigir que los ofrecimientos hechos por la directiva sean ejecutados lo más pronto posible.





