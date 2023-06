Zinedine Zidane dejó una huella imborrable en el Real Madrid tanto en su época de jugador como de entrenador. Mientras utilizaba las botas, marcó un espectacular golazo de volea para conquistar Europa, allá por el 2002. Y no cuando le tocó sentarse en el banquillo, no salió de tono. El marsellés, en un hecho sin precedentes, supo conquistar tres Champions League de manera consecutiva. Son por esos hermosos recuerdos que el presidente Florentino Pérez quiere volver a tener a ‘Zizou’ en el Santiago Bernabéu, no como técnico, sino como una especie de asesor al más alto nivel.

Así informa este sábado el diario AS, que citando fuentes dentro del Real Madrid agrega que el nombre de Zidane se ha metido en la cabeza de Florentino para la siguiente temporada. Exactamente, lo busca para que cumpla distintos tipos de funciones en la directiva.

“A Florentino Pérez le gustaría recuperar la figura de Zidane para que esté dentro del organigrama del equipo blanco. El presidente blanco piensa que puede ser un actor importante para el futuro más próximo, bien como asesor, bien como consejero como ya estuvo en la campaña 2010-11, incluso como posible entrenador si las cosas no marchan bien”, publica la citada fuente.

Para Florentino Pérez, la presencia de Zidane entre los altos mandos del Real Madrid significa dar un paso más para conseguir el fichaje de Mbappé. El entrenador marsellés es ídolo del jugador del PSG y podría jugar un rol clave para su llegada en el verano europeo de 2024.

“La presencia de Zinedine en el seno del club blanco podría ser un atractivo más para que el de Bondy acabe recalando en el Bernabéu. Pero Zizou no quiere ser una mera comparsa, una figura de cera. De volver lo haría con poderes. Con mando en plaza”, explica AS.

Zinedine Zidane ganó tres Champions League consecutivas con el Real Madrid. (Foto: Getty)





Hicieron las paces





Zinedine Zidane dio por terminada su segunda etapa como entrenador del Real Madrid a mediados de 2021. El técnico no dejó el Santiago Bernabéu, acusando al club de que no se le brindaba la confianza necesaria. Sin embargo, estas rencillas ya son cosa del pasado.

Siempre según la citada fuente, la relación entre Pérez y Zidane ha retomado el buen rumbo y no habría problemas de cara a un futuro acercamiento. Mientras tanto, el exfutbolista francés sigue en la mira para los banquillos de PSG y Juventus.





