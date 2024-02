La historia de Kylian Mbappé con el PSG escribe sus últimas paginas. Tras anunciar a la directiva que no renovará con el equipo parisino, varios clubes importantes de Europa buscan seducirlo y ficharlo para la próxima temporada, que finaliza en mayo (la de Ligue 1). En el último partido, para muchos seguidores, fue una sorpresa que ‘Kiki’ no empezara como titular , lo que generó especulaciones sobre si fue una decisión del club y no debido a una lesión. Sin embargo, el entrenador del equipo, Luis Enrique, despejó las dudas y explicó los motivos por los cuales no estuvo desde el inicio del partido.

Mbappé volvió a ser tema de conversación entre los clubes, los aficionados y los medios, luego de anunciar su partida del PSG. El futbolista francés está analizando nuevas oportunidades y todo apunta a que podría fichar por el Real Madrid. A pesar de haber jugado el último partido de la Champions League sin problemas físicos, Kylian no fue titular en el último encuentro de su equipo en la Ligue 1.





Ante esta situación, muchos preguntaron a Luis Enrique por qué ‘Kiki’ no estuvo en la alineación inicial del equipo. “Hemos jugado partido de Champions hace dos días y para tener la energía necesaria para competir era importante dar minutos a jugadores que no habían jugado en Champions”, contó el técnico a un medio internacional de deportes.

“Al venir a este estadio con un ambiente increíble después de un partido de Liga de Campeones complicado, hemos tratado de cambiar el equipo. Algunos han podido rascar unos minutos”, comentó entrenador español tras no haber incluido a Mbappé en la alineación titular. El jugador ingresó al campo poco después de que los visitantes anotaran su primer gol, durante la segunda mitad del partido.

Del mismo modo, señaló que todos los integrantes del equipo están en buen estado físico, sin padecer molestias o lesiones, y que la razón de la ausencia del jugador se debe principalmente a la intención de experimentar con nuevas alternativas. Además, afirmó que la relación con el jugador de 25 años es excelente. “Con Mbappé nos entendemos muy bien, no hay ningún problema”, finalizó el DT parisino.

Kylian Mbappé no fue el único jugador que suele comenzar como titular y que inició el partido desde el banquillo. También entraron al encuentro Dembelé y Achraf en un cambio triple realizado en el minuto 61. Durante los 30 minutos que Mbappé estuvo en el campo, logró provocar y anotar un penalti, además de participar activamente en varias jugadas de ataque.





¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?

Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Kylian Mbappé reveló que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. (Foto: PSG)





¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Mbappé no sería el mejor pagado del Real Madrid

Para convertirse en jugador del Real Madrid, Mbappé estaría dispuesto a renunciar a una fuerte suma de dinero y aceptar un salario inferior a los 50 millones de euros. Esta decisión contradice la narrativa comúnmente asociada con las grandes estrellas del fútbol, demostrando que para Kylian, el dinero, en esta oportunidad, no es el factor determinante en su decisión.

Se rumorea que el contrato propuesto sería a largo plazo, extendiéndose por 5 o 6 años, lo que refleja el compromiso mutuo entre el jugador y el equipo. Además, el crack de Bondy tendría una prima de fichaje de 50 millones de euros. Esta decisión trasciende el ámbito deportivo y revela otra faceta de Mbappé: su deseo de priorizar el éxito deportivo sobre las consideraciones económicas. Estaría ganando menos que Jude Bellingham y ‘Vini’.

Con Mbappé, el renovado once del Real Madrid para el 2024-25.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su concepto sobre ser entrenador de fútbol