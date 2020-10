Adil Rami vive sus últimos años en el fútbol profesional y lo hará con el Boavista de Portugal. Luego de una extensa carrera, donde llegó a jugar en la élite del balompié europeo, en clubes como Valencia, Milán, Sevilla; hoy vive los tiempos de descuento en su carrera, la cual siempre obtuvo notoriedad por hechos fuera de las canchas.

Los escándalos en torno a fiestas de lujo, relaciones sentimentales con figuras mediáticas, problemas de peso e incluso mentiras para no ir a entrenar, forman parte de su autobiografía, titulada Autopsia.

Como parte de la promoción de dicho libro, el futbolista brindó una entrevista al diario Le Figaro, donde reveló que su carrera pudo despegar mucho más, si hubiese llevado un estilo de vida un poco más ordenado y sin tantos reflectores de los espectáculos.

“Podría haber tenido una mejor carrera si hubiera tenido un mejor estilo de vida. Demasiadas salidas, muchas chicas y no presté atención a mi peso. Mi gran problema era la comida. Me encanta comer”, reconoció el defensor de 34 años.

Cabe recordar que Adil Rami mantuvo una relación sentimental con la popular actriz Pamela Anderson, quien terminó denunciándolo por maltrato. Por otro lado, en agosto del 2019 fue despedido del Marsella por mentir para faltar a un entrenamiento y participar de un reality show.

Rami fue parte del plantel francés que logró conquistar la última Copa del Mundo en Rusia 2018. Pese a no jugar un solo minuto, terminó celebrando el título conseguido de la mano de Didier Deschamps, por quien guarda un gran cariño.

“Didier Deschamps es uno de los entrenadores que más me ha marcado. Con Deschamps lo pasé mal al principio. Lo odiaba. Ahora le doy las gracias. Cuando ganamos el Mundial, fui a verlo para disculparme.Al principio, era demasiado estricto, solo pensaba en el trabajo. A mí me encanta trabajar, pero no las 24 horas. También es necesario tomarse un descanso. No siempre nos entendimos en esto”, contó.

