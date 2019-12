Kylian Mbappé y Lionel Messi fueron los grandes protagonistas del final de temporada en Europa. Ambos pelearon ‘palo a palo’ por conseguir la Bota de Oro 2019. Cada fin de semana anotaban y no se sabía a ciencia cierta quién podría sacar una ventaja. Finalmente, el argentino, con 36 goles, logró levantar el trofeo, mientras que la estrella del PSG se quedó con 33.

El francés se quedó con un mal sabor de boca, pero recibió un premio al conocer que el ’10′ del Barcelona veía sus anotaciones para conocer cómo iba en la lucha por la presea. Así lo hizo público en la entrevista realizada por France Football.

Preguntado por esto, Mbappé confesó: “al final de la temporada pasada podría haberme relajado y esperar tranquilamente pero intenté superarme y fue entonces cuando vi que podía ganar la Bota de Oro pero delante tenía a Messi”.

“Yo metía dos y él metía tres. Yo metía tres y él cuatro. Era tan fuerte que le pregunté a Dembélé que cómo podía ser posible y si lo hacía a propósito. Le pregunté si Messi miraba los goles que yo marcaba y Ousmane me dijo que sí, que claro que lo miraba. En ese momento me dije ‘Messi me vigila, es un halago que un jugador así me tenga en cuenta", agregó.

Messi, con seis Botas de Oro, es el jugador que más veces ha recibido este reconocimiento, mientras que el segundo es Cristiano Ronaldo, con cuatro, y tras ellos se encuentra una nutrida lista de jugadores con dos Botas de Oro, entre ellos el uruguayo Luis Suárez.

En la portada de la edición que se revelará esta semana, Mbappé explica que no quiere tomar el puesto de Neymar en el equipo. “No quiero ocupar tu sitio, puedes quedarte con él”, se muestra en la imagen que publicó el medio en sus redes sociales.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...