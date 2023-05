El Paris Saint-Germain ha sancionado a Lionel Messi por dos semanas sin empleo y sueldo, tras haber viajado el lunes a Arabia Saudí sin permiso del club, un día después de la derrota del domingo ante el Lorient (1-3) por la Ligue 1. Aunque el club no lo ha comunicado oficialmente, varios medios franceses han difundido el castigo al argentino, quien había alegado su viaje a Riad por un compromiso publicitario con el país del Golfo Pérsico, que es además un rival regional de Qatar, principal accionista del PSG.

Según el diario AS, Lionel Messi estima que no pasó por encima del club, ya que había pedido permiso con antelación para ausentarse el lunes y el martes. Nunca hay entrenamientos esos días cuando se juega el domingo y no existe partido entre semana.

Lamentablemente para los intereses del argentino, las cosas cambiaron cuando él se encontraba volando a Arabia Saudita. Tras perder ante Lorient, el PSG mandó a sus jugadores a entrenar el lunes y el genio rosarino se enteró de la medida recién al aterrizar en Riad, la capital del país asiático. Es decir, no actuó de mala fe.

Citando fuentes próximas al argentino, L’Équipe explica que el jugador ya había tenido que reportar su compromiso saudí en dos ocasiones, un argumento que no ha convencido a Al-Khelaifi. Así, el divorcio entre Messi y el PSG se da por hecho. Acaba contrato el próximo 30 de junio y su renovación es vista como una quimera por toda la prensa francesa.

Se especula incluso con que el partido del 30 de abril ante el Lorient haya sido el último en el que se vea a Messi con la número 30 del PSG. Las dos semanas de sanción incluyen los encuentros de Liga ante el Troyes (7 de mayo) y el Ajaccio (13). En teoría, podría reaparecer contra el Auxerre (21). Después de ese choque, le quedarían el Estrasburgo (27) y el Clermont Ferrand (3 de junio).





Empiezan las protestas





Mientras ni el 10 de la ‘Albiceleste’ ni el PSG se han pronunciado sobre esta más que probable ruptura, el colectivo de hinchas parisinos CUP llevan un tiempo de uñas con gran parte del equipo, incluido Messi, al que han pitado en varias ocasiones.

Hoy mismo han convocado una manifestación, frente a la sede de la dirección del club en Boulogne-Billancourt (al suroeste de París), para hacer ver que “las cosas tienen que cambiar” de una manera “estructurada e inteligente”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR