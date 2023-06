El Paris Saint-Germain viene atravesando un complicado momento luego de que Kylian Mbappé confirmase el pasado lunes el deseo de no renovar su contrato y dejar el club francés al final de la próxima temporada (2023-24). La decisión del prodigio de Bondy ha llevado a los altos mandos del PSG a pensar en medidas radicales en caso el ‘7′ rechace otra prolongación de vínculo. De acuerdo a los medios deportivos galos más importantes, el futbolista sería vendido este mismo año para que no se marche gratis en 2024, incluso si eso supone comenzar un nuevo proyecto deportivo a partir de cero.

“La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase 2 del nuevo proyecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos”, asegura una fuente del club este miércoles en L’Equipe, mismo mensaje se lee en Le Parisien: si el jugador rechaza prolongar su contrato, será traspasado este mismo verano.

L’Equipe también señala que en las últimas horas ha habido varios contactos entre ambas partes para intentar superar la sorpresa del club por la carta que Mbappé envió el lunes para reiterar que no renovará tras terminar la próxima temporada. Sin embargo, el jugador parece estar firme en su decisión.

El propio jugador habló con el consejero deportivo del club, el portugués Luis Campos, y la madre del delantero, Fayza Lamari, hizo lo mismo con el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi. A pesar de ello, en la entidad parisina siguen sin entender por qué Mbappé envió una carta que no era necesaria para exponer su voluntad.

Los medios franceses se preguntan por qué Mbappé, que a finales de mayo de 2022 había anunciado su renovación ante el delirio de los aficionados en el Parque de los Príncipe, cuando se enfundó la camiseta con el famoso número 2025, se decidió tan rápido a no ejercer la opción por un tercer año.

Aún no se había cerrado el mercado de verano, con el que el jugador no quedó contento, ya que deseaba que el club fichara a un 9 de referencia como Lewandowski. Y aún no había manifestado abiertamente sus desacuerdos: primero por jugar de delantero centro y después por el uso de su imagen en la campaña de abonos.

Real Madrid en el horizonte





En todo caso, el jugador asegura que quiere cumplir su último año de contrato - como ya hizo ayer en un comunicado y en sus redes sociales - pero el club insiste en, al menos, sacarle un rendimiento económico antes de que se vaya como agente libre, probablemente, al Real Madrid.

Tras la marcha gratis de Lionel Messi, que no renovó su contrato, y sin esperanzas con Neymar (31 años, muy propenso a las lesiones y con cuatro años más firmados), Mbappé era la piedra angular del nuevo proyecto que el PSG quería hacer más compacto, con menos estrellas y más jugadores franceses, jóvenes y hambrientos de títulos.





