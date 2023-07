La salida del Lionel Messi del París Saint Germain no fue en buenos términos y lo que parecía ser un vínculo que traería éxitos a la capital de Francia, terminó siendo un cúmulo de fracasos que hartó a los hinchas parisinos. Eso nadie puede negarlo, ni el propio Neymar, que durante una reciente entrevista confesó que la última etapa junto a la ‘Pulga’ en el PSG fue decepcionante y razones no le faltan: durante la pasada campaña, solo ganaron la Ligue 1, quedaron eliminados de la Copa de Francia en manos del Olympique de Marsella y no pasaron de los octavos de final de la Champions League, al perder ante el Bayern Múnich.

En diálogo con Casimiro, en su programa Que Papinho que se emite por YouTube, el delantero brasileño reveló que la familia de ‘Leo’ estuvo muy afectada por el trato que recibió en sus últimos meses en el cuadro parisino y que ahora que jugará en un ambiente diferente en Estados Unidos, estará más tranquilo. Según su mirada, su llegada al Inter Miami fue una buena decisión para él y su carrera deportiva.

“Se lo pregunté. En las últimas semanas yo tenía dudas, y él me lo dijo. Messi lo ha ganado todo. Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG. Lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido. Vivirá una vida completamente diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami. Fue una buena elección. Fueron años difíciles juntos”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista con el streamer de su país, ‘Ney’ habló sobre los constantes fracasos que ha vivido el PSG en la Champions League, un objetivo pendiente que no pudieron cumplir ni siquiera con Messi en la delantera. Para ponerlo en perspectiva, el futbolista formado en Santos utilizó como ejemplo a los ‘Galácticos’ del Real Madrid, que nunca ganaron la ‘Orejona’.

“Los ‘Galácticos’ del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, lo sabemos, pero desgraciadamente no sucedió. Queríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo. No es como la receta de una tarta”, explicó.

Asimismo, a pesar de que la relación con la hinchada no es la mejor, Neymar aseguró que seguirá en el PSG. “Hasta ahora nadie me ha dicho, yo estoy quieto. Por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores, yo estaré ahí. Con amor o sin amor pero con Neymar”, añadió.





La pena tras Qatar 2022

Le eliminación del Mundial Qatar 2022 es algo que todavía ronda en la cabeza de Neymar. Luego de haber perdido ante Croacia en la tanda de penales, el delantero confesó que pasó por su cabeza nunca más volver a jugar en la Selección de Brasil. “Sinceramente, no quería volver. Lo pensé porque no quería volver a pasar por ese dolor de perder y ver a mi familia sufriendo, pero van a tener que aguantar de nuevo. Va a salir bien, tiene que salir”, agregó.

Sobre el ambiente en el plantel tras quedar fuera en cuartos de final, contó: “Parecía un funeral, uno llorando al lado del otro. Fue horrible. Una sensación que no quiero pasar de nuevo. Preferiría no haber marcado. Haber quedado 0-0 y haber perdido en los penaltis antes que marcar, recibir gol y después perder”.

“Fue una de las peores semanas de mi vida. Además de estar lesionado, que nadie lo sabía, estaba muy enfermo. Hacía el tratamiento tumbado en la cama, durmiendo todo el día. Ponía un pie en el suelo y ya venía el fisioterapeuta a hacerme el tratamiento. Marquinhos me hacía compañía”, puntualizó.





