El tiempo de Lionel Messi en el PSG estuvo marcado por varios episodios controvertidos que poco a poco salen a la luz. Como resultado de estos acontecimientos, ‘Lio’ optó por buscar nuevos horizontes y se unió al Inter Miami de la MLS, donde actualmente está viviendo los últimos años de su exitosa carrera. Recientemente, Nasser Al-Khelaifi reveló la razón por la cual el equipo francés no realizó un homenaje al argentino después de que levantara la ansiada Copa del Mundo frente a Francia en una final emocionante. El dirigente deportivo y empresario catarí explicó que esta decisión se tomó para “proteger” al rosarino y porque se lo ganó a que Kylian Mbappé, su compañero en ese momento.

En 2023, la ‘Albiceleste’ logró su tercer título mundial al vencer a Francia en el Mundial Qatar 2022. Durante ese periodo, Lionel Messi continuaba siendo parte del PSG y, como es tradición, los jugadores son recibidos por sus equipos con una espectacular caravana repleta de celebraciones y aficionados. Sin embargo, a lo largo de su estancia en Francia, Messi experimentó una llegada insípida por parte del club.





El equipo de la capital francesa no mostró la misma consideración ni flexibilidad hacia el rosarino como lo hizo con otros miembros del plantel. Es más, hubo una sanción impuesta por su ausencia en un entrenamiento fue como un preludio del distanciamiento definitivo. Lo que más afectó a Messi fue la falta de calidez con la que fue tratado después de alcanzar la cima del fútbol mundial, él esperó mucho más.

Los últimos meses del máximo ganador del Balón de Oro en el club parisino estuvieron en marcado contraste con lo que vivió con Argentina. Lionel no se encontraba en su mejor momento futbolístico y muchos hinchas pedían su salida del club lo más pronto posible, especialmente después de no lograr la Liga de Campeones u otro torneo internacional. Finalmente, Messi abrió camino a la MLS, y estando allí, expresó su molestia por cómo fue su salida y también por cómo el club lo trató tras conseguir este torneo con su selección.





Nasser Al-Khelaifi da razones de la ‘cruda’ celebración a Messi

El empresario concedió una entrevista al medio RMC Sport en la que discutió la situación actual del PSG. No obstante, resultaba inevitable que se le consultara sobre Messi y las polémicas que quedaron sin resolver después de su salida de la Ligue 1. Durante la entrevista, Nasser Al-Khelaifi tocó temas relacionados con la llegada del argentino al club parisino y también abordó los comentarios que Messi realizó tras abandonar el equipo francés.

“Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí de repente. Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después”, afirmó Al-Khelaifi en un podcast. Sin embargo, no fue lo único que dijo el qatarí. “Eso no es el respeto. No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos”.

A pesar de los éxitos logrados por Messi en términos de títulos locales con el equipo, su salida y los comentarios posteriores a su llegada a Estados Unidos generaron una sensación agridulce que quedó evidenciada entre los dirigentes del club francés y el jugador rosarino. Aunque hubo críticas, el presidente del PSG reafirmó la admiración y el aprecio del club por Messi, subrayando que siempre será considerado un jugador excepcional.





¿Por qué Mbappé ‘aguó' la fiesta a Messi?

El recibimiento de Messi en París pasó bastante desapercibido en comparación con el recibido por otros compañeros después de ganar la copa. Ante esta situación, el presidente del club emitió un comentario justificando la falta de una celebración masiva. “Le hicimos un acto de celebración en el entrenamiento (nada más regresar de Qatar), también en privado, pero era delicado hacer algo en el estadio. El país que él derrotó (Francia) hay que respetarlo, a sus colegas que juegan en la selección y a nuestros hinchas”, indicó Al Khelaifi en declaraciones a RMC Sports.

Además, al llegar a Estados Unidos, Messi tuvo una entrevista con su compatriota Miguel Granados, donde no ocultó su descontento por la forma en que fue tratado en el PSG. “Siempre digo que las cosas pasan por algo. No estuve bien en PSG, pero ahí me tocó ser campeón del mundo. Es cierto también que fui el único jugador campeón que no tuvo reconocimiento en su club”, resaltó el jugador de Inter Miami.

Durante la entrevista, Al-Khelaifi aclaró la polémica mencionada por el ‘10′, quien no recibió un homenaje masivo como suelen recibir los campeones del mundo, justificando que ‘Kiki’ era una de las razones por las que su celebración fue opacada. “Lo ganó contra Kylian Mbappé, y porque también somos un club francés, así que no lo celebramos para que la afición no le silbara”, precisó.





