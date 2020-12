Neymar lo quiere a su lado y para el PSG ha pasado a ser la gran prioridad del próximo mercado de fichajes. Lionel Messi ya suena con fuerza en la Ligue 1, sin embargo, el campeón francés no quiere dar por hecho que el genio rosarino vestirá con sus colores a partir del 2021.

De acuerdo al portal español ‘90 minutos’, la dirección deportiva del PSG, encabezada por Leonardo, ha pensado en un jugador de la Juventus en caso Leo Messi continúe en el Barcelona o termine fichando por otro equipo como Manchester City o Inter de Milán. Se trata nada menos que de Paulo Dybala.

El volante argentino del campeón de la Serie A gustaría al PSG al tener cualidades similares a las de Messi. Además, no ha renovado con el PSG y desde su entorno no descartan un cambio de aires. El cordobés ya lo ganó todo en Italia y no le desagradaría probar en otra liga.

Siempre según la citada fuente, Dybala es la carta que el PSG se ha guardado bajo la manga. Sin embargo, hay que precisar que el club francés no es el único que tiene interés en el ‘10′ de Juventus. Manchester United, Arsenal, Manchester City y Liverpool.

Dybala también jugó en el Palermo de Italia.

PSG se refirió al caso Messi

A través de su director deportivo, Leonardo, Paris Saint-Germain ha pedido respeto para el argentino y su club en el manejo de información. Además, dejó en claro que por estos días, el Paris no piensa en el mercado de 2021.

“Tenemos que respetar a Messi y al Barcelona. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando tocan a uno de nuestros jugadores no estamos contentos y por eso nosotros no tocamos a los jugadores de otros equipos”, aseguró el directivo del PSG ante las cámaras de Canal+ Francia.





