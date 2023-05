No es un secreto que Lionel Messi quiere irse de PSG y las últimas noticias se han encargado de demostrar la ruptura de su relación con los parisinos. El futbolista viajó a Arabia Saudita sin permiso del club y fue sancionado por dos semanas. Sin embargo, existe una historia detrás de la reacción del equipo y el por qué emitió un video pidiendo disculpas a la afición.

De acuerdo a la información publicada por RMC Sport, PSG sancionó al jugador y le envió una citación para realizar una entrevista previa. Rápidamente los abogados del futbolista reaccionaron para poder cambiar esta medida. Sin embargo, la carta enviada no se podía impugnar.

La sanción detallaba que no iba a entrenar por una semana y se perdería el viaje a Troyes (terminó con victoria 3-1 para PSG). En relación a la entrevista, se debía a su ausencia en los entrenamientos del 1 de mayo y algunas carencias notorias en su actitud.

Lionel Messi se disculpa con PSG. (Video: Instagram / Lionel Messi)

La solución del problema

Con estos datos, los abogados de Messi quisieron negociar directamente con el club capitalino para que su cliente retomara las sesiones. Para lograrlo, los servicios del club y el clan Messi decidieron redactar un contrato privado con el fin de acabar con el problema.

En el texto, un acuerdo validado por ambas partes: la ‘Pulga’ se disculpó y el Paris-Saint Germain lo aceptó en los entrenamientos. Sin embargo, no se especifica su presencia en los partidos del último tramo. El clan del delantero temía en su momento que el club no cumpliera su palabra al escuchar su vídeo y finalmente no dejarle acceder a las sesiones en Saint-Germain-en-Laye.

Finalmente, el pasado lunes se reincorporó de manera individual, en una foto que fue publicada por PSG en redes sociales. Además, se prepararía para afrontar el próximo partido del equipo por la Ligue 1 ante Ajaccio con la idea de ir afianzándose en el primer lugar.

Lionel Messi volvió a entrenar con PSG. (Foto: Twitter)









