Ambiente tenso en el París Saint Germain no solo en lo deportivo, sino también en lo profesional en cuanto a la plantilla. Los jugadores no la pasan bien y ello se vio reflejado en el último entrenamiento, previo al duelo ante Olympique de Marsella por ‘Le Classique’. Vitinha tuvo un cruce con Lionel Messi, que no cayó para nada bien en el delantero argentino.

De acuerdo a información de ‘L’Équipe’, Christopher Galtier entrenó con la presencia de Mbappé y Messi, pero sin Neymar. Sin embargo, la anécdota principal se dio en una disputa por el balón, donde el argentino recibió una patada por parte de Vitinha y la reacción no fue la mejor porque se enfrentaron cara a cara.

“El astro argentino apenas soportó la injerencia de Vitinha en el entrenamiento, y no se guardó nada después hasta que se produjo un encontronazo casi normal entre ambos”, detalló ‘L’Équipe’ sobre la pelea que ha dado la vuelta al mundo y puede significar cierta división en el vestuario.

El diario también contó que le pidió “calma” tras la dura patada con el afán de calmar la situación. Luego de ello, las acciones siguieron su curso para PSG que tendrá un partido clave este fin de semana en la Ligue 1 y podría definir su lugar en la cima.

Por ahora, poco se sabe sobre el futuro de Lionel Messi en el club francés. El delantero culmina contrato en el mes de junio y hay rumores claros sobre su posible regreso a Barcelona para disputar los últimos años de su carrera profesional.

Xavi aprueba el regreso de Messi

En conferencia de prensa, el actual DT de Barcelona habló sobre el posible regreso de Lionel Messi al club en la próxima temporada. Ya tuvo la oportunidad de tenerlo como compañero y esta vez sería la primera vez que lo dirige en su carrera profesional.

“Esta es su casa y tiene las puertas abiertas. No hay ninguna duda. Es un amigo, estamos en contacto permanente. Dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que quiera hacer el club también”, dijo sobre la posiblidad de dirigirlo.





