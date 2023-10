La derrota del Paris Saint-Germain ante el Newcastle en la Champions League fue el último golpe, y la prensa francesa indica que la elección de Luis Enrique como entrenador del equipo parisino podría no haber sido la mejor decisión. El entrenador español está siendo señalado como el principal responsable de la mala racha del club, ya que tampoco está teniendo un buen desempeño en la Ligue 1, donde se encuentra en la quinta posición de la tabla. Además, Kylian Mbappé también ha sido objeto de críticas por su bajo rendimiento, y se especula que esto podría estar relacionado con sus salidas nocturnas.

Las llaman arden en Francia. Tras ser goleados por el equipo inglés, la prensa local atacó al técnico español y lo responsabilizó de la derrota. “La audacia de ir a jugar a St. Jame’s Park con cuatro atacantes y dos centrocampistas no dio sus frutos”, publica l’Equipe. En los siguiente párrafos se refirió que Luis Enrique no tuvo ideas para revertir la situación, pese a tener jugadores en el banquillo: “Lo más sorprendente es que no cambió nada en sus planes a pesar de las enormes dificultades de su equipo en el centro del campo”.

Por otro lado, otro medio de comunicación, también francés, Le Parisien atacó directamente a Luis Enrique, al que considera “el principal responsable de este fiasco”, insistiendo también en que el plan de partido falló ya que “el PSG no hizo nada, no consiguió nada y sufrió durante el partido. Sin embargo, Luis Enrique persistió, sustituyendo a Ugarte por Vitinha a pesar de que su esquema de tres centrocampistas le daba tanta seguridad al inicio de la temporada”, aludiendo que el ex entrenador del Barcelona, no tiene un esquema ante complicaciones.

En medio de la crisis, Rio Ferdinand, exinternacional inglés, también se refirió a la situación del PSG y destacó la falta de jugadores en el centro del campo, que, según él, dejó Luis Enrique. “Tácticamente hay que hacerlo mejor cuando estás en un gran escenario. Si no lo haces, serás castigado, especialmente en un estadio como éste. Por la forma en la que Luis Enrique abordó el partido, con un 4-2-4, estuvieron flojos en el mediocampo”, sostuvo.

Por su parte, tras finalizar el encuentro, Luis Enrique describió el resultado como “una derrota de poca importancia”, lo que sorprendió y también incomodó a algunos seguidores del PSG que sienten que el entrenador no está comprometido con el club. El equipo parisino está pasando por un período difícil, con eliminaciones en fases de grupos, octavos, cuartos e incluso finales, como la que ocurrió en 2020 frente al Bayern de Múnich.

El domingo, el PSG viajará a Rennes por la Ligue 1, donde ha sufrido derrotas en sus dos visitas anteriores, en un partido crucial para despejar todas las incertidumbres y las críticas que surgieron después de uno de los peores encuentros de los últimos años para el club de la capital.





Mbappé presenta bajo rendimiento y se le acusa de fiestas nocturnas

La prensa francesa ha lanzado duras críticas contra Kylian Mbappé, señalándolo como un líder negativo debido a su involucramiento en fiestas y salidas nocturnas, y también por su actitud poco favorable. Es relevante mencionar que el delantero francés estuvo ausente durante una parte de la pretemporada del PSG debido a su negativa a renovar su contrato.

Tanto los seguidores del fútbol como los expertos no ven a ‘Kyky’ como un jugador determinante en el juego. En su último partido, Mbappé tocó la pelota solo 50 veces en 90 minutos y cometió 10 pérdidas contra el equipo rival. Además, el periodista Daniel Riolo, del medio mencionado, señala que el jugador está llevando una vida nocturna muy activa fuera del campo y lo acusa de no ser un buen líder.

“Si bien Mbappé se está convirtiendo en un gran líder, es el líder de las mayores veladas de libertinaje en París en este momento. ¡Cuidado con la reputación que se está haciendo en París entre toda la gente que habla!”, apunta Riolo. Hay que tener en cuenta que RMC guarda una relación cercana con el entorno de Kylian.

Esta circunstancia se desarrolla en una temporada especial en la trayectoria del delantero. A medida que su contrato se acerca a su fin, existe la posibilidad de que el atacante termine el actual ciclo con la libertad de fichar con quien desee, y el Real Madrid se vislumbra como una opción cercana en el horizonte.





