“Estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero, es completamente falso. No estoy molesto con el club. Eso no es verdad. Lo que se ha dicho no es cierto”, fueron las declaraciones de Kylian Mbappé el último domingo para desmentir los informes de L’Equipe y Le Parisien que señalaban que estaba descontento en el París Saint Germain. Sin embargo, dichas palabras serían parte de un acuerdo de paz al que llegaron ambas partes, luego de sostener una reunión en la que los dirigentes del club calmaron a su jugador, quien volvió a solicitar la salida de Neymar para el próximo año.

Así lo ha revelado este miércoles el diario El País de España, que también ha asegurado que en caso el brasileño continúe en la plantilla, ‘Kiki’ haría todo lo posible para resolver su contrato y fichar lo más pronto posible por un equipo que pueda satisfacer sus necesidades. El Real Madrid, sería uno de ellos, aunque en los últimos tiempos, también han aparecido rumores sobre el interés que tendría Manchester United y Liverpool por contar con sus servicios.

Durante la conversación que sostuvo el delantero con los altos mandos de su club, en la que también participó el representante del jugador, este último habría solicitado “un modelo de gestión basado en el rigor”, un factor que considera inviable en caso Neymar continúe, teniendo en cuenta su vida bohemia.

Vale indicar que el PSG tuvo la posibilidad de vender al paulista en el último mercado de pases, luego que tanto Newcastle como Chelsea se acerquen a preguntar por el valor de su ficha. Si bien las ’Urracas’ estaban dispuestas a pagar lo que el club pedía por su representado, así como respetar su salario, el goleador de la selección brasileña no habría mostrado interés alguno en jugar en St James’ Park.

Con el equipo londinense la historia era distinta: ‘Ney’ se sintió atraído por la propuesta, pero finamente las instituciones no llegaron a un acuerdo económico. Así las cosas, el PSG mantuvo esta temporada a su tridente en ataque (con Lionel Messi incluido) con la finalidad de seguir en la cima del fútbol francés e ir en búsqueda de su primera Champions League.





¿Cuándo vuelven a jugar Mbappé y Neymar con el PSG?

El equipo parisino enfrenta este sábado al Ajaccio por la duodécima jornada de la Ligue 1. Se trata de un partido -a priori- sencillo, en el que los dirigidos por Christophe Galtier buscarán quedarse con los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

PSG volverá a competir en la UEFA Champions League cuatro días más tarde, cuando reciba al Maccabi Haifa en el Parque de los Príncipes. Tras sus dos empates seguidos ante Benfica, el conjunto liderado por Mabppé, Neymar y Messi necesita de una victoria para empezar a asegurar el primer lugar de su grupo.





