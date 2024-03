En un emocionante partido amistoso internacional de la fecha FIFA celebrado en Marsella este martes 26 de marzo, Francia se impuso por un 3-2 ante un combativo Chile. La ‘Roja’ tomó la delantera gracias a un tempranero gol de Marcelino Núñez al minuto 6. Sin embargo, Les Bleus revirtieron la situación con goles de Youssouf Fofana (19), Randal Kolo Muani (26) y Olivier Giroud (72). El suspenso regresó al marcador cuando Daniel Osorio anotó para los sudamericanos 82. En este intenso partido, Kylian Mbappé, a pesar de contribuir con una asistencia, tuvo una actuación discreta y recibió abucheos del público en el estadio Velodrome.

A pesar de que para la mayoría presenciar en vivo a uno de los mejores jugadores del mundo es un honor, para una parte de los aficionados locales que estuvieron en el partido entre chilenos y franceses, esto no fue así. Esto es aún más destacable si consideramos que Mbappé es reconocido como el icono de la selección gala, siendo una figura clave en la victoria de Francia en su última Copa del Mundo, Rusia 2018.

Desde el momento en que Mbappé saltó al campo durante la sesión de calentamiento previa al partido, fue objeto de abucheos en varias ocasiones. ¿El motivo? Kylian pisó el terreno de juego del Marsella, el histórico rival del PSG, justo antes del clásico que ambos equipos disputarán este fin de semana en la Ligue 1.

En declaraciones, un día antes del juego contra la Roja, Donatello, siendo consciente de la situación de que se le avecinaba, manifestó ante la prensa: “Si no me silban, me sorprendería gratamente. Sé muy bien que aquí no estoy en territorio conquistado”. Por lo tanto, a pesar de ser el jugador local y la principal estrella de Francia, varios aficionados en el estadio decidieron abuchear al astro del Bondy.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.

¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Chile vs. Francia: lo que viene

Luego de los amistosos de fecha FIFA de marzo, ambas selecciones quedan listas para las competiciones oficiales de mitad de año. Chile debutará en la Copa América el próximo 26 de junio ante Perú en el AT&T Stadium de de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Francia, por su parte, querrá cobrarse una revancha por la final perdida en el Mundial 2022 y ya apunta a la Eurocopa de Alemania. El equipo dirigido por Didier Deschamps y capitaneado por Kylian Mbappé se estrenará frente a Austria el 17 de junio en el Espirit de Düsseldorf.

Chile perdió 3-2 ante Francia por amistoso de fecha FIFA. (Foto: AFP)





