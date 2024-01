En una reveladora entrevista con la revista GQ, Kylian Mbappé, la estrella indiscutible del Paris Saint-Germain y el deseo codiciado del Real Madrid, compartió sus pensamientos sobre su presente, su futuro y la cambiante dinámica del fútbol moderno. El delantero francés dejó entrever la posibilidad de un mañana lejos del PSG y del continente europeo. “Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme”, afirmó, mostrando una perspectiva tranquila sobre los inevitables cambios en su carrera.

Mbappé atribuye su notable evolución como jugador a la diversidad de entrenadores con los que ha trabajado a lo largo de su carrera. “Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, he aprendido seis o siete maneras distintas de hacer mi trabajo. He desarrollado diferentes facetas de mi juego y me he renovado constantemente. La predisposición adecuada para progresar es escuchar y adaptarse”, explicó, revelando su enfoque de aprendizaje y crecimiento continuo.

El joven delantero también compartió sus reflexiones sobre su papel como capitán, tanto en el PSG como en la selección francesa, destacando la madurez que ha ganado. “La gran diferencia con respecto a antes es que mi atención se centraba realmente en mi rendimiento y en lo que podía aportar al equipo como individuo. Ser capitán es una nueva versión del fútbol”, comentó Mbappé sobre el impacto que ha tenido asumir un liderazgo más prominente.

Mbappé, además, señaló cambios significativos en el modelo actual del fútbol, comparándolo con la estructura de la NBA. “Nos acercamos al modelo de la NBA, con temporadas de setenta partidos. Personalmente, no estoy en contra de jugar tantos partidos, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera”, expresó, abordando las demandas físicas y la necesidad de encontrar un equilibrio sostenible para el beneficio de jugadores, espectadores y autoridades.





París 2024, en la mira de Mbappé





Con respecto a la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París, Kylian mostró su humildad y flexibilidad. “He llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo permiten, estaré encantado, pero si no es posible, lo entenderé”, compartió Mbappé sobre su disposición a representar a Francia en el escenario olímpico.

En esta entrevista sincera, Kylian Mbappé no solo revela aspectos de su carrera y pensamientos futuros, sino que también brinda una visión única sobre el estado actual y el futuro del fútbol, recordándonos que su influencia no se limita al campo de juego, sino que abarca todo el panorama del deporte rey.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





El Paris Saint-Germain pagó en 2017 por Kylian Mbappé un total de 180 millones de euros, según Transfermarkt. (Foto: Getty Images)





