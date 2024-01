Este fin de semana, el Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa de España al derrotar de manera contundente al Barcelona, con un marcador de 4-1, en el estadio Al Awwal en Arabia Saudita. La jornada fue protagonizada por Vinícius Júnior, quien anotó tres goles, siendo la figura central de la victoria. Con este resultado, los ‘merengues’ obtienen su primer título oficial de su país del año. En el marco de las celebraciones del equipo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofreció una breve entrevista donde comentó sobre los reportes de un posible traspaso de Kylian Mbappé al club al término de la temporada actual.

Pérez rara vez brinda declaraciones, a menos que el Real Madrid haya obtenido un campeonato. Esto ocurrió después de enfrentarse a los culés en la final de la Supercopa. El líder expresó la emoción que experimentan tras el triunfo y destacó el mensaje que el equipo envía con respecto a lo que los jugadores blancos han demostrado en el terreno de juego.

“La afición está encantada. Hay mucha afición en Arabia, no podemos estar más felices. (...) Hemos jugado muy bien, metidos muchos goles y hemos transmitido que tenemos un gran equipo y que todos los años vamos a trabajar muy duro para poder dar esta satisfacción”, manifestó Florentino.

Durante la intervención del mandamás del Real, periodistas de Movistar aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre la posibilidad de que Mbappé se una al equipo, a lo que el líder del club enfatizó que, no era momento para discutir la adquisición del jugador, especialmente considerando la calidad goleadora que ha demostrado el equipo.

“Realmente no es el día para hablar de esto. Hoy es el día de felicitar a los jugadores que tenemos, no a los que tienen otros equipos y hemos podido comprobar que hemos metido 9 goles en dos partidos”. Adicionalmente, concluyó que los hinchas del Madrid no están centrados en Mbappé, sino en los futbolistas que integran el actual plantel: “La afición del Real Madrid está pendiente de sus jugadores”.





Las posibles razones que mantendrían a Mbappé en PSG

Durante una reciente intervención en el Football Show de beIN SPORTS, Luis Fernández, exentrenador del PSG, no dudó en dar su veredicto sobre el futuro de Mbappé. “Sí, se quedará en el PSG”, afirmó con convicción. El franco-español basó su pronóstico en varias señales que, según él, indican que el futbolista galo continuará vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain en la próxima temporada.

Una de las razones que Fernández destacó fue el fuerte vínculo emocional de Mbappé con el club de la capital francesa. “¿Cuál es su club favorito? ¡París! Cuando escucho las declaraciones de todos, del presidente del PSG, que toma la iniciativa y habla sobre el tema, cuando veo a Kylian hacer lo mismo después de un partido sobre un acuerdo firmado, cuando veo que el Paris Saint-Germain quiere invertir en este nuevo centro técnico...”, comentaba Fernández.

El exfutbolista también subrayó las recientes incorporaciones al PSG como un factor que podría influir en la decisión de Mbappé. “Hemos traído a Randal Kolo Muani y Dembélé, que son amigos que Kylian quería tener a su lado. Creo que Kylian Mbappé se quedará en el Paris Saint-Germain la próxima temporada”, añadió con seguridad.

¿Cuál es el salario de Mbappé en el Paris Saint-Germain?

El salario de Mbappé es uno de los más altos del mundo del fútbol. Según la revista Forbes, el jugador del PSG ingresa 128 millones de euros al año, de los cuales 110 millones son de su sueldo y 18 millones de contratos publicitarios.

Además, el PSG le pagó una prima de fichaje de 180 millones de euros y le ofrece una prima de fidelidad que puede llegar a 90 millones de euros por temporada. El Real Madrid, que está interesado en fichar a Mbappé, le habría ofrecido un salario anual de 26 millones de euros netos y una prima de fichaje de 130 millones.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

Kylian Mbappé juega en el PSG desde agosto de 2017, cuando fue fichado desde el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)





