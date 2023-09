La Selección de Francia se enfrentó a Alemania sin Kylian Mbappé en el campo de juego. El joven francés de 24 años permaneció en el banquillo durante un partido amistoso en el que su equipo perdió por 1 a 2. Medios franceses informan que el delantero del PSG está lidiando con molestias en la rodilla y, en caso de ser graves, constituirían una baja significativa a tan solo una semana del enfrentamiento contra el Borussia Dortmund en la fase de grupos de la Champions League.

Antes de esta posible lesión, el jugador del Paris Saint-Germain completó el partido de Francia contra Irlanda en las eliminatorias para la Eurocopa 2024, en el cual el equipo de Deschamps ganó 2-0, con una asistencia de su parte. Por lo tanto, las molestias en el tendón de la rodilla deben haber surgido después de ese encuentro.

Según informó L’Équipe, el joven de 24 años no pudo participar en el terreno de juego debido a las molestias en el tendón rotuliano, según lo confirmó el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps. Deschamps declaró: “Kylian tuvo un problema con el tendón rotuliano que le está causando molestias. Si no pudo empezar, no fue traído al partido”.

El tendón rotuliano es esencial para la extensión de la rodilla y permite actividades como patear, correr y saltar. La tendinitis rotuliana, conocida como “rodilla de saltador”, es más común en atletas que participan en deportes que implican saltos frecuentes, como baloncesto, voleibol y fútbol. Si la lesión de Kylian se confirma, no podrá participar en los partidos de la Ligue 1 ni en la fase de grupos de la Champions League, en la que el PSG compite en el Grupo F, conocido como el ‘Grupo de la Muerte’.

La última lesión del delantero, quien es objeto de interés por parte del Real Madrid, fue una distensión muscular en el muslo que lo mantuvo fuera de acción durante 11 días, lo que le impidió participar en tres partidos con el Paris Saint-Germain a principios de febrero de 2023.

Próximos partidos del PSG

El Paris Saint-Germain se enfrenta a dos duelos de suma importancia, y si se confirma el malestar físico de Mbappé, el club no contará con su principal goleador. El PSG jugará como local en el Estadio Parque de los Príncipes el viernes 15 de septiembre contra el Niza, con el que tiene una diferencia de 2 puntos en la tabla.

Cuatro días más tarde, deberá disputar partidos de la Liga de Campeones, donde comparte grupo con el Milan, el Newcastle y el Borussia Dortmund. El enfrentamiento contra este último tendrá lugar el 19 de septiembre, también en el Estadio Parque de los Príncipes, en la fase de grupos. El equipo francés, sin Messi y Neymar, buscará recuperar la ansiada copa europea que le fue arrebatada por Bayern Munich en la final del 2020.





