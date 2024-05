El PSG concluyó la campaña de la Ligue 1 con una victoria sobre el Metz (0-2) el pasado domingo. A pesar de ello, Luis Enrique optó por no convocar a Kylian Mbappé ni a Ousmane Dembélé, reservándolos para la final de la Copa francesa contra Lyon, que se celebrará el próximo sábado 25 de mayo en Lille. En lugar de estar junto a sus compañeros en el estadio, ambos jugadores eligieron realizar un viaje. Esta decisión ha generado malestar entre los aficionados parisinos y el entrenador del conjunto, que incluso estaría reconsiderando la continuidad del ‘Mosquito’ en el club.

Imágenes de los dos futbolistas, disfrutando de un ambiente festivo en un restaurante de Cannes, región al sur de París, se difundieron en redes sociales. Aunque las fotos no mostraban nada inapropiado, a varios aficionados no les agradó ver a sus estrellas principales comportándose como si ya estuvieran en vacaciones, mientras que el equipo competía en el campo.

Al respecto, Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, criticó la actitud de Mbappé, aunque con cierta resignación por su pronta salida: “Cuando llega el último partido de liga, algunos jugadores se quedan fuera —por qué no—, pero los chicos se van de vacaciones. Me lo van a decir a mí, que Mbappé lleva meses de descanso con el club. La situación de Mbappé está clara desde hace tiempo, y lo hemos entendido”.

En cualquier caso, la situación más complicada fue para exBarcelona, revelando que no seguirá en el ‘Paris-SG’ la próxima temporada: “Por otro lado, me estoy preparando para la salida de Ousmane Dembélé este verano. Luis Enrique ya no lo quiere. Con Mbappé hemos entendido que hay una ruptura, pero que Dembélé esté de fiesta en Cannes es anormal”.

“Ya es anormal para Mbappé, pero hace meses que está desconectado. Cuanto más pueda dar una mala imagen y ser lo contrario de lo que debería ser, más lo hará. Dembélé, en cambio, aún tiene contrato, se supone que se queda y acaba de llegar. Se supone que estará el año que viene. El último día de liga no está, lo cual es muy sorprendente. Me estoy preparando para la marcha de Dembélé”, concluyó.





PSG: lo que se le viene

Luego de derrotar 2-0 al Metz, el Paris Saint Germain deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Lyon, con el que se medirá el sábado 25 de mayo desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el Estadio Pierre-Mauroy.

Ojo, el compromiso será parte de la gran final de la Copa de Francia, en el que el conjunto parisino arribo tras derrotar al Rennes (1-0), mientras que los ‘Leones’ lo hicieron al golear 3-0 al Valenciennes.

¿Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid?

En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que Florentino Pérez está dispuesto a darle a Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé ganaron el Mundial 2018 con Francia. (Foto: Getty Images)





