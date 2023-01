La capitanía en el PSG ha sido el tema de la semana en el club de la Ligue 1. Luego de lucirse con el brazalete en el partido de Copa de Francia ante Pays de Cassel, Kylian Mbappé levantó un polvorín en el vestuario, algo con lo que no ayudó Christophe Galtier. Y es que en lugar de aclarar el porqué no le dio la responsabilidad a Presnel Kimpembe, el DT del Paris Saint-Germain se limitó a decir que ‘Donatello’ había sido elegido el líder del equipo. Es por esta razón que el técnico reconoció su error este viernes ante los medios de comunicación.

“Mea culpa, me expliqué mal el pasado lunes. Las cosas están claras. Mbappé forma parte de los vicecapitanes del equipo. Cada vez que Marquinhos no estuvo en el campo, Kimpembe fue capitán. En Lens, no estaban ni Kimpembe ni Verratti, por lo que decidí que Mbappé fuera el capitán. Tuve una reunión con Kimpembe para explicarle lo que les estoy diciendo ahora”, dijo Galtier.

Tal como explicó el DT del PSG, a pesar de que no estaba convocado ante Pays de Cassel, Kimpembe se mostró sorprendido por la capitanía de Mbappé. Dejó notar su incomodidad en redes sociales, aunque dijo que respetaría las decisiones del cuerpo técnico y de los altos mandos del cuadro parisino.

“Durante las últimas horas, he podido escuchar y leer mucho sobre mí. Por lo tanto, quiero dejar las cosas claras para evitar que se siga difundiendo información falsa sobre mí. No estaba al tanto de esta decisión, esto es completamente falso… Dicho esto, siempre respetaré las decisiones del club”, escribió en redes sociales.

El defensor Marquinhos es el capitán del equipo y luego hay cuatro capitanes suplentes: Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos y Marco Verratti, quienes son candidatos indistintamente cuando el zaguero brasileño no está disponible y es Christophe Galtier el que toma la decisión de quien lleva el brazalete según el partido.

Cabe recordar que una de las condiciones que Mbappé puso para renovar con el PSG a mediados del año pasado fue la capitanía. El nacido en Bondy quiere ser el líder del equipo en un futuro no muy lejano, por lo que su próxima víctima apunta a ser Marquinhos.





