No hay día en el que Kylian Mbappé Lottin (25 años) no ocupe las portadas de los medios deportivos del mundo. Y este viernes, no ha sido la excepción. En una conferencia de prensa previa al partido amistoso contra Alemania la estrella del Paris Saint-Germain se enfrentó a una serie de preguntas sobre su futuro, con el Real Madrid de por medio, y su posible participación en los Juegos Olímpicos 2024. Ante la expectación de los medios y los hinchas, el delantero nacido en Bondy abordó los temas con su característica calma y claridad.

Cuando se le cuestionó sobre su futuro y los persistentes rumores que lo vinculan con el Real Madrid, Mbappé respondió con serenidad: “No he anunciado nada porque no tenía nada que anunciar. Si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar”. Esta afirmación directa parece dejar claro que, hasta el momento, no hay novedades sobre su próximo destino y que cualquier rumor carece de fundamento.

Continuando con su postura sobre su futuro, Mbappé destacó la importancia del presente, especialmente en esta etapa crucial de la temporada: “Estamos en un sprint final de la temporada. La idea de hacer un triplete es más importante que si me quedo o no. Estamos muy centrados en eso”. Esta declaración refleja su compromiso con el PSG y su enfoque en los objetivos deportivos inmediatos.

Mbappé también abordó la cuestión de su posible participación en los Juegos Olímpicos, subrayando que la decisión final no está en sus manos: “Siempre he dicho que es un acontecimiento que no depende de mí. La decisión final siempre es de la misma persona (el club que me paga)”. Kylian está dispuesto a acatar cualquier decisión que tome su club respecto a su participación en París 2024.

Ante la pregunta sobre si toda la especulación sobre su futuro afecta su desempeño en el campo, Mbappé respondió con seguridad: “¿Todo lo que está pasando? Tengo una pregunta, cuando ves mis últimas actuaciones, ¿ves a alguien perturbado?”. Con esta afirmación, el delantero deja entrever que está plenamente concentrado en su desempeño deportivo.

¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?





Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Mbappé jugó en el AS Mónaco antes de fichar por el PSG en 2017. (Foto: Getty Images)

