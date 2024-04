El culebrón de Kylian Mbappé (25 años) y su futuro en el mundo del fútbol sigue alimentando rumores, titulares y debates en todas partes. Desde hace meses, se especula con su inminente salida del Paris Saint-Germain, y ahora, un nuevo capítulo en esta novela turca parece confirmar las sospechas de muchos: prodigio nacido en Bondy estaría camino al Real Madrid. Aunque aún no se ha hecho oficial, las especulaciones que sitúan al campeón del mundo en Rusia 2018 en el club merengue han ganado fuerza en las últimas semanas. Y como es de esperarse, no hay día en que ‘Kiki’ no se protagonista de las noticias.

Esta vez, el que ha lanzado afirmaciones contundentes sobre el tema ha sido Darío Canovi, representante del exfutbolista y ahora entrenador Thiago Motta (Bologna). Canovi no solo ha asegurado la llegada de Mbappé al Real Madrid, sino que también ha señalado la inminente llegada de Victor Osimhen al PSG como alternativa al delantero francés.

“El futuro de Osimhen parece encaminarse hacia el PSG. Sería la compra más acertada después de la despedida de Mbappé”, expresó Canovi en una entrevista para Kiss Kiss Napoli de Radio Goal. Sus palabras no dejaron lugar a dudas sobre la confianza que tiene en la pronta incorporación del nigeriano al equipo parisino.

Pero lo que más ha llamado la atención es la contundencia con la que Canovi afirmó que Mbappé ya es jugador del Real Madrid desde hace meses. “No decirlo es una farsa. Mbappé ha mandado al diablo al entrenador y ha insultado a su madre. El único equipo que tiene a Mbappé en la mano es el Real Madrid”, añadió el representante, desvelando supuestos detalles sobre la relación de ‘Kiki’ con PSG.

Estas declaraciones no han hecho más que avivar el fuego de la especulación en torno al futuro de Mbappé. El Real Madrid, históricamente un club capaz de atraer a los mejores talentos del mundo, parece estar más cerca que nunca de hacerse con los servicios de la joven estrella francesa luego de varios años haciendo el intento.

Por otro lado, en París se preparan para una posible salida de Mbappé y el eventual fichaje de Osimhen como su sucesor. Si bien el PSG ha sido un actor importante en el mercado de fichajes en los últimos años, la marcha de Kylian representaría un golpe duro para el club, que tendría que buscar un reemplazo a la altura de uno de las mejores jugadores del mundo.

¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





¿Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid?





En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que Florentino Pérez está dispuesto a darle a Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.





¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?





Mbappé lleva ya 333 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 249 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 191. La siguen la Champions League con 46 y en Copas Nacionales con 43.

