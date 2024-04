El Parque de los Príncipes se prepara para ser testigo de un momento trascendental. Con la salida confirmada de Kylian Mbappé (25 años) el próximo 30 de junio, se cierra un capítulo glorioso en el Paris Saint-Germain para dar paso a una nueva fase llena de desafíos y expectativas. La despedida del astro francés trasciende una mera transacción en el mercado; simboliza una transformación profunda en la esencia del conjunto parisino. A lo largo de los últimos años, el PSG ha girado en torno a la figura del talentoso jugador de Bondy, que, aunque no está oficializado, parece destinado a unirse al Real Madrid. No obstante, los últimos meses para ‘Donatello’ no han sido los más tranquilos, enfrentando diversos contratiempos en París.

Durante el clásico del fútbol galo el fin de semana pasado, la actitud de Mbappé, en el enfrentamiento entre el PSG y Marsella, ha suscitado numerosas críticas hacia el jugador francés. En Francia, sus expresiones faciales y gestos al abandonar el campo de juego después de ser sustituido por el entrenador Luis Enrique han sido objeto de fuerte cuestionamiento.

Incluso, consigna Marca, reportan que el astro parisino pudo haber lanzado insultos a Luis Enrique cuando se dio cuenta de que iba a ser reemplazado por Gonçalo Ramos en el minuto 65, a lo que el estratega manifestó que no vio nada al respecto. Además, el DT reiteró su determinación de sustituir a ‘Kiki’ cuando lo considere necesario.

En esa lína, uno de los críticos de Kylian ha sido Johan Micoud, exjugador francés, que no titubeó en enviar un mensaje al Real Madrid, posible próximo destino del delantero. En una entrevista con L’Equipe, expresó: “Me pregunto algo sobre el equipo que lo va a fichar. ¿De verdad esta gente no se hace preguntas sobre su carácter?”

“Una vez allí, no lo podrán hacer. Si yo fuera presidente le haría esa pregunta antes de ficharle”, agregó Micoud, quien jugó en Cannes, Girondins Burdeos, Parma y Werder Bremen durante su carrera como futbolista. Sin embargo, no fue el único que se unió a la lista de críticos contra Donatello.

El exjugador polaco Ludovic Obraniak, quien ha pasado por Metz, Lille, Girondins y Auxerre, también expresó su preocupación por el comportamiento de Kylian en el mismo medio: “Siempre ha dicho que quería dejar una huella imborrable en el PSG. Sus estadísticas están ahí, pero creo que se está equivocando. Se está poniendo a todo el mundo en contra y dando la razón a sus detractores”.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.

¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Kylian Mbappé dejará de ser jugador del PSG a final de la temporada 2023-24. (Foto: Getty Images)





