PSG vive una situación complicada, sumado al ‘divorcio’ de los hinchas con Messi y Neymar. Ambos jugadores son los más resistidos por la escasez de título internacionales en las últimas temporadas. Además, se dio a conocer que el brasileño tiene diferencias con Kylian Mbappé, una de las ‘estrellas’ del club. La rencilla se volvió más evidente con una reacción a una publicación de redes sociales donde critican al francés.

En primera instancia, Neymar no fue ajeno a la situación de los hinchas y dejó un mensaje en sus ‘stories’ de Instagram, aclarando que está en paz, al margen de estos líos. “No dejes que los demás te metan en su tormenta, mételos tú en tu paz”, escribió el brasileño en sus redes sociales.

Acto seguido, Neymar se entretuvo en dar ‘likes’ a varias publicaciones de las que fueron apareciendo en Instagram. Una de ellas encendió la polémica porque argumenta una crítica directa hacia Kylian Mbappé, compañero de equipo en PSG y uno de los principales factores de la ‘división’ del plantel.

El ‘10′ de Brasil dio un polémico ‘Me gusta’ a un vídeo en el que se hablaba del PSG en estos términos: “Este equipo es el peor de los últimos años ¿por qué? Porque renovaron a su príncipe (Mbappé) por una cantidad extraordinaria. La actitud de la afición es pequeña, y la de la dirección, minúscula”.

Además, Neymar dio ‘like’ a otra publicación en la que aparecía abrazando a Messi... pero vestido del FC Barcelona. “Eran tan felices en aquella época...”, decía el mensaje que acompañaba la fotografía. De esta manera, su futuro sigue siendo una incógnita.





Hinchas de PSG ‘estallaron’ contra Lionel Messi

Cientos de seguidores del club frances han protestado en las puertas de la sede social de la institución, en el suroeste de París, para pedir la dimisión de la cúpula, encabezada por su presidente Nasser Al-Khelaifi, y también han dejado un mensaje para el mejor futbolista del planeta (FIFA The Best). “Messi, hijo de p...”, gritaron a todo pulmón, dejando en claro que no lo pueden ver ni en pintura.

Los seguidores habían sido convocados por el colectivo de hinchas CUP, que llevan un tiempo de uñas con gran parte del equipo, incluido Leo Messi, al que el PSG acaba de sancionar duramente por haber viajado a un compromiso publicitario en Arabia Saudí, para el que, según el club, no tenía permiso para hacerlo.

El objetivo de los aficionados es hacer ver que “las cosas tienen que cambiar” de una manera “estructurada e inteligente”. No es la primera vez que el CUP pide la cabeza de la dirección catarí. El año pasado también lo demandó en pleno estadio del Parque de los Príncipes.

