El Paris Saint-Germain atraviesa por el momento más complicado de la temporada. Tras la caída por 1-0 ante Bayern Munich, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes, el PSG ya lleva tres derrotas consecutivas (Marsella y AS Mónaco). Semejante panorama ha puesto a Christophe Galtier en el centro de las críticas. A pesar de que vive su primer año como entrenador del cuadro capitalino, en Francia ya empiezan a pedir su cabeza de cara al curso 2023-24.

Desde RMC Sport, uno de los medios deportivos más influyentes en Francia, no han dudado en publicar una columna de opinión en la que se critica sin contemplación a Galtier tras la victoria de los alemanes frente al equipo de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

“No hay entrenamiento en este equipo. Tenemos un entrenador que es estrictamente inútil porque es devorado por el estatus de los jugadores, por las estrellas que está obligado a jugar pero que ya no están en absoluto al nivel”, escribió Daniel Riolo, periodista y columnista de RMC Sport.

“Me imagino que, sin saber en absoluto qué hacer, no pudiendo decirle a sus jugadores que presionaran porque no están acostumbrados a hacerlo, se dijo a sí mismo que todos se quedarían atrás, esperarían lo más posible y si alguna vez en la segunda mitad, Mbappé sentía que debía volver, esperar un contraataque. No es un proyecto de juego”, agregó.

Por otro lado, Riolo cargó contra los directivos del PSG y su decisión de fichar a Galtier, un entrenador con experiencia nula a la hora de disputar una fase de eliminación directa de la Champions. Para el periodista, el extécnico del Niza debe dejar el banquillo parisino.

“El PSG tiene durante diez años medios increíbles, las estrellas desfilan en el club, la masa salarial explota todos los techos y toman a un entrenador que nunca ha jugado unos octavos de final de la Liga de Campeones, me explican la lógica del razonamiento. Llega a los octavos de final y no sabe qué hacer. ¿Es una víctima? Si quieres jugar al encogimiento, podemos decir eso”.

“Obviamente tiene que dejar el club lo antes posible porque es estrictamente inútil en absoluto. No hemos visto una táctica como esta en la Copa de Europa desde la década de 2000″, finalizó la columna e Riolo sobre el DT del PSG.





¿Cuándo vuelve a jugar PSG ante Bayern Munich?





El duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern está programado para el próximo 8 de marzo. Las acciones se desarrollarán en el estadio Allianz Arena a partir de las 3 de la tarde y será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus y HBO Max (México).





