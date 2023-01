El arranque de la temporada 2022-23 de Neymar había permitido que no solo los hinchas del París Saint Germain se ilusionen con su mejor versión, sino también los brasileños, con el Mundial Qatar 2022 de por medio. Sin embargo, todos ya sabemos lo que pasó y ahora, con el retorno a Francia, esa imagen del crack que parecía haber madurado ha comenzado a diluirse rápidamente.

En la reciente derrota del PSG ante el Stade Rennes (1-0) por la jornada 19 de la Ligue 1, ‘Ney’ ha sido uno de los señalados por la prensa francesa y desde todos lados han comenzado a revivir aquellos detractores que no estuvieron de acuerdo con su renovación. Cabizbajo, cojeando y sin ganas de rebelarse ante la adversidad, son las principales características de esta versión disminuida del atacante de 30 años.

Si bien en un principio el estilo que propuso Christophe Galtier le favoreció a su juego, su regreso al equipo no ha sido de los mejores. Incluso, en su retorno oficial al campeonato francés tras la justa mundialista se fue expulsado y se perdió el primer encuentro del elenco parisino en este 2023. Eso, como era de esperarse, enfureció a los hinchas y volvió a poner en tela de juicio su compromiso con el equipo.

Tras la citada derrota del PSG, el diario ‘L’Équipe’ fue contundente al referirse a Neymar y no dudó en darle una de las más bajas puntuaciones (tres sobre diez). Asimismo, en su reseña señalaron lo siguiente: “Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario”, comenzaron.

“El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes. Una actuación preocupante a un mes del Bayern Múnich”, añadieron, poniendo en duda que pueda encontrar su mejor estado de forma para el duelo ante los bávaros por los octavos de final de la Champions League.

Neymar no ha regresado bien al PSG tras estar en el Mundial con Brasil. (Foto: AFP)

Por si eso fuera poco, los ‘palos’ no cesaron y Neymar siguió siendo el blanco para muchas críticas. El periodista Daniel Riolo fue aun más fuerte y se refirió al dinero que gastó el PSG en su fichaje, y todo lo que ha rendido el brasileño desde entonces. “¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?”, afirmó.

“No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos en el final del 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”, aseguró, refiriéndose a los buenos pasajes de ‘Ney’ que llevaron al PSG a la final de la Champions League 2019-2020.

Los números de Neymar

A pesar de que por ahora su talento parece adormecido, Neymar ha cosechado muy buenos números en lo que va de la presente temporada: lleva 15 goles y 13 asistencias en 22 encuentros oficiales y su importancia dentro del esquema del Galtier es incuestionable. No obstante, por su talento y lo que significa su presencia en el equipo, siempre le van a exigir más. Veremos si vuelve a repuntar en su juego en lo que queda de la campaña.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.