No cabe duda que uno de los futbolistas llamados a protagonizar el próximo mercado de pases es Kylian Mbappé. Y es que el internacional francés fue noticia hace algunos días, luego de que se hablara que no estaría cómodo en el PSG, pidiendo su salida en enero de 2023. Sin embargo, tras la victoria en el ‘Clásico’ ante Olympique de Marsella, el delantero dejó muy clara su postura y mandó un recado a la directiva de la escuadra parisina.

“Estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero, es completamente falso”, fueron las primeras palabras del ‘7′ del PSG, quien enfatizó que está descontento en el elenco de París: “No estoy molesto con el club. Eso no es verdad. Lo que se ha dicho no es cierto”.

Mbappé también comentó que no sabe de dónde han salido estos rumores. “La información fue publicada el día del partido (el PSG-Benfica de Champions) y no la entendí, estaba tan impactado como todos. La gente puede pensar que estoy involucrado, no estoy involucrado en absoluto”, apuntó el delantero francés.

Varias fuentes; sin embargo, aseguran que desde el entorno del futbolista se filtró su deseo de dejar la escuadra parisina pese a que en mayo rechazó al Real Madrid y firmó un contrato hasta 2024, con opción a otra temporada. “Estaba durmiendo la siesta, mi entorno estaba en el partido de mi hermano pequeño (Ethan, con el PSG en la Liga Juvenil). Nos quedamos estupefactos cuando nos enteramos”, concluyó el jugador.

En Francia hacen caso omiso a las declaraciones de Mbappé

Según ha señalado la prensa de Francia, el ariete siente haber sido estafado en la renovación que firmó con el PSG en mayo último, pues con el fin que se prolongue su estadía en el Parque de los Príncipes, le hicieron unas propuestas que aún no se cumplen ni van camino a hacerlo.

Se sabe que Mbappé pidió una serie de refuerzos en el mercado de verano pasado, pero ninguno llegó. Los altos mandos del PSG tampoco pudieron vender a Neymar, una solicitud que hizo Kylian cuando negociaban la renovación de contrato. Fuentes directas en el caso que aseguran que no hay marcha atrás, que las promesas incumplidas por parte del PSG han arruinado la relación con el jugador de 23 años.





