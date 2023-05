Lionel Messi no seguirá en el Paris Saint-Germain para la siguiente temporada. Luego de dos años de jugar en la Ligue 1 de Francia, el futbolista argentino ha decidido no renovar el contrato que termina el próximo 30 de junio y ya evalúa ofertas del Barcelona, Al Hilal e Inter Miami. Sin embargo, el hecho que deje el Parque de los Príncipes no ha sido impedimento para ser uno de los protagonistas de la presentación de la nueva camiseta del PSG para la campaña 2023-24.

A través de un video que ha sorprendido a muchos en las redes sociales, el PSG ha presentado el modelo de su nueva indumentaria con la figura de Lionel Messi. Como si su continuidad estuviese asegurada, el futbolista argentino incluso aparece con su dorsal habitual (30).

“Una remera que rinde homenaje a un diseño clásico de camiseta parisina y encarna el espíritu único de la capital francesa”, explicó el Paris Saint-Germain sobre su nueva indumentaria, la misma que ya se encuentra a la venta desde este miércoles a través de los canales digitales del club.

Además de la presencia de Lionel Messi, ha sorprendido ver la de Neymar. Y es que el delantero brasileño, el ‘10′ del equipo, tiene muchas posibilidades de no seguir de cara a la campaña venidera. Lógicamente, Kylian Mbappé y algunas jugadoras del equipo femenino también figuran en la promoción.

Messi, protagonista de la presentación de la nueva camiseta del PSG. (Foto: PSG)

Así luce la camiseta del PSG para la próxima temporada. (Foto: PSG)





Lo que viene para el PSG





El Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Ligue 1 la semana pasada tras empatar (1-1) ante el Estrasburgo. Ahora, el equipo de Christophe Galtier se alista para estrenar camiseta y ser reconocido este sábado en el Parque de los Príncipes ante toda su afición.

En el último partido de Lionel Messi como parisino, el PSG enfrenta al Clermont en la fecha final de la Ligue 1. El bicampeón juega únicamente para completar el calendario de una temporada en la que dejó, nuevamente, la Champions League como gran deuda.





