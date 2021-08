Thiago Silva quedó con mucha desazón tras su salida del París Saint-Germain. A pesar de que ya pasó una temporada, en la cual logró convertirse en campeón de la Champions League con el Chelsea FC, el zaguero central reveló que aún no entiende la razón por la cual no se decidió extenderle el contrato en el conjunto francés.

En un momento se habló de que la edad terminó siendo un factor determinante. Bajo esa premisa, el futbolista de 36 año señaló que ese tema no fue un impedimento para contratar esta temporada a Sergio Ramos.

“No tengo nada contra Sergio Ramos, pero, en el momento en el que le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado (35). Eso realmente me entristeció. No se lo he contado a nadie todavía, pero me entristeció mucho porque sentí que no había hecho nada por el club”, dijo a ESPN Brasil.

Bajo esa misma línea, agregó: “Creo que se podría haber hecho algo más, porque no fueron ocho días, no fueron ocho meses, fueron ocho años de muchas victorias y mucho trabajo para poder cambiar y llevar al PSG al nivel en donde está hoy”.

Por último, también descartó que pesó el factor económico. Aunque muchos puedan pensar que en el multimillonario Chelsea gana mucho más que en el PSG, afirmó que es todo lo contrario.

“Me entristeció no haber recibido nada, es como si no hubiera hecho nada por el club... Muchos aficionados creían que yo quería seguir cobrando lo mismo. No tiene nada que ver con el Chelsea ni con mi salario. Recibo menos de la mitad”, zanjó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.