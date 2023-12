PSG vs. Le Havre chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 3 de diciembre por la fecha 14 de la Ligue 1, en partido que se llevará a cabo en el Stade Océane. El compromiso está programado para las 7:00 de la mañana (hora peruana y 9:00 a.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus y Sky Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

PSG enfrenta a Le Havre por una nueva fecha de la Ligue 1. (Video: PSG)





PSG vs. Le Havre: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Lucas Hernández, Manuel Ugarte, Vitinha; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos; Mbappé.

Le Havre: Arthur Desmas; Sangante, Youte Kinkoue, Lloris, Operi; Loic Nego, Kuzyaev, Alioui, Touré, Antoine Joujou; Ëlysée Logbo.