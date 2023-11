PSG vs. Mónaco enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 13 de la Ligue 1. El duelo se disputa en el Parque de los Príncipes a las 3:00 p.m. (horario peruano). El cuadro dirigido por Luis Enrique quiere mantenerse en la cima y, para ello, necesita una victoria. La visita es tercero y, de ganar, lo igualará en el puntaje de la tabla de posiciones. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.





PSG anuncia tour en el Parque de los Príncipes. (Video: PSG / Twitter)





PSG vs. Mónaco: probables alineaciones

Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Skriniar, Mukiele; Ugarte, Fabián, Dembélé, Kang-in Lee; Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé. Mónaco: Kohn; Diatta, Wilfried Singo, Maripán, Magassa, Ismail Jakobs; Denis Zakaria, Fofana; Golovin, Akliouche, Ben Yedder.