PSG vs. Mónaco se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE con Kylian Mbappé en el Estadio Luis II este viernes 1 de marzo por la jornada 24 de la Ligue 1. El duelo, crucial para los ‘Rojiblancos’ que buscan reducir la brecha con los ‘Parisinos’, comenzará a las 3:00 de la tarde (hora de Perú) y se transmitirá GRATIS a través de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Mónaco vs. PSG: horario y cómo ver la Ligue 1: (Vídeo: PSG Oficial).





PSG vs. Mónaco: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo, Beraldo, Lucas Hernández; Kang In Lee, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

Donnarumma; Hakimi, Danilo, Beraldo, Lucas Hernández; Kang In Lee, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Mónaco: R. Majecki; W. Singo, G. Maripán, M. Salisu, K. Ouattara; T. Minamino, Y. Fofana, D. Zakaria, A. Golovin; W. Ben Yedder y F. Balogun.