Cuando el pasado 2 de febrero Raphael Varane anunció su retiro de la Selección de Francia, muchos quedaron sorprendidos por su decisión, pues con 29 años, siendo defensor, todavía tenía varios años para seguir siendo internacional con su país. Sin embargo, a veces uno no conoce lo que vive un futbolista internamente y habían las sospechas de que el zaguero del Manchester United ya estaba casando, lo cual lo llevó a tomar un camino lejos de ‘Les Bleus’.

Luego de 93 partidos oficiales como parte del seleccionado francés y una Copa del Mundo, el exReal Madrid no quiso dejar cabos sueltos y se sinceró en una reciente entrevista con ‘Le Parisien’, en donde dio detalles de porqué tomó la decisión de retirarse del ‘Gallito’. La respuesta que dejó Varane sorprendió a más de uno.

“Si hubiéramos ganado, lo habría anunciado inmediatamente después. Esta es la decisión más importante de mi carrera. Vivo las cosas al máximo. Mentalmente, incluso puedo concentrarme más a veces al final de la temporada. Ya perdimos partidos en junio, donde no podíamos ni concentrarnos”, relató el zaguero.

Para Raphael la situación en la Selección de Francia era insostenible, no por el equipo en sí, sino porque sentía que ya no podía darles más y eso lo asfixiaba. Siendo un competidor nato al que no le gusta perder, sintió que después del Mundial Qatar 2022 necesitaba tomarse un respiro de todo.

“A veces, cuando estoy con mi familia, que dejé a los 13 años, no puedo desconectar. Estoy allí, sin estar allí. Necesitaba respirar, me estaba asfixiando. El momento más difícil fue llamar al entrenador”, contó el nacido en Martinica, revelando lo difícil que fue llamar a Didier Deschamps y contarle su decisión.

Raphael Varane salió campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

El presente de Raphael Varane

Luego de renunciar a la selección gala, Raphael Varane está enfocado en sus retos dentro del Manchester United, especialmente ahora que están escalando posiciones en la Premier League y podrían asegurar un lugar en la próxima Champions League. En total ya ha disputado 16 partidos en el máximo circuito inglés, siendo uno de los pilares defensivos de Erik ten Hag.

Los ‘Red Devils’ están ubicados en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 42 puntos y están a solo 8 del Arsenal, líder con 50. Este fin de semana, por la jornada 22, vencieron por 2-1 al Crystal Palace en Old Trafford con goles de Bruno Fernandes y Marcus Rashford.





