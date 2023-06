Real Madrid es el favorito para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé en 2024. Ahora que el delantero francés ha anunciado que no renovará con el Paris Saint-Germain, el presidente Florentino Pérez se alista para el inicio de las operaciones que deberían terminar con el prodigio de Bondy jugando en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, tal como informa este martes el diario inglés The Times, el cuadro español no está solo en la carrera por el futbolista de 24 años. Manchester United y Chelsea de la Premier League también están dispuestos a pujar por los goles de ‘Donatello’.

Según la citada fuente, PSG prefiere vender a Mbappé a cualquier club antes que al Real Madrid. En esa línea, el United, que pasará a manos del jeque Jassim bin Hamad al-Thani en las próximas semanas, tiene las de ganar al tratarse de los representantes de Qatar, que comparten posturas con los dueños del cuadro francés.

El equipo de Old Trafford es de los clubes que pueden darse el lujo de pagar los 200 millones de euros que el Paris Saint-Germain pedirá por Mbappé si decide venderle en este mercado de fichajes, antes de verlo partir gratis en 2024. Aunque el Chelsea no se queda atrás.

Siempre según The Times, el dueño del equipo, Todd Boehly, está dispuesto a tirar Stamford Bridge por la ventana con tal de hacerse con Kylian Mbappé. El problema para los londinenses, y desventaja frente a Real Madrid y Manchester United, es que no tendrán competición europea para el 2023-24.

En todo caso, Mbappé ha adelantado que, si bien decidió no renovar con PSG, sí tiene planeado quedarse a cumplir su contrato. “Ya he dicho que voy a continuar la próxima temporada en el PSG, donde soy muy feliz”, afirmó el jugador en su cuenta de Twitter.

Real Madrid va por la revancha





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé en mayo de 2022. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





