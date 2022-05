Real Madrid se coronó, el pasado sábado, como campeón de la Champions League. Los blancos consiguieron derrotar a Liverpool en la definición del torneo en París y levantaron por decimocuarta vez en su historia el título de la máxima competición de clubes de Europa. Tras el partido, muchos revelaron que los ‘Reds’ merecieron un poco más debido a que fueron superiores a los blancos en el juego; sin embargo, los de Carlo Ancelotti lograron ser efectivos y eso les dio el trofeo,

A lo largo de la temporada, los del Santiago Bernabéu no mostraron su mejor versión. En más de un partido, Karim Benzema y compañía apostaron por el trabajo de sus individualidades para poder sacar adelante la victoria. Lionel Messi conversó este lunes con TyC Sports y se mostró a favor de esta postura. El jugador del PSG dejó claro que los blancos no fueron los mejores del año, pero igual merecen la ‘Orejona’.

“Me dan ganas de volver a ganar la Champions League, me da bronca no estar ahí. Pero también me hace ver que no siempre el mejor gana. Que es de situaciones, de momentos puntuales, psicológicos. Donde un mínimo error te deja fuera”, inició el exFC Barcelona.

“El que más preparado está para esas situaciones termina ganando o llegando a la final. No le quiero quitar mérito al Real Madrid, porque es el campeón y siempre está ahí, pero no era el mejor equipo de esta Champions, pero les ganó a todos”, agregó el argentino.

Recordemos que Real Madrid eliminó al PSG de Messi de la pasada edición de la Liga de Campeones. A pesar de haber conseguido la ventaja de un gol en la ida en el Parque de los Príncipes, los blancos lograron revertir la serie y ganar por un claro 3-1 en el Santiago Bernabéu.

“Lo de Real Madrid nos mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe”, sentenció ‘Leo’,

#Messi y la #Champions: ¨No siempre gana el mejor. El Real Madrid , sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de la Champions siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todos¨ pic.twitter.com/ECs7BguyWJ — Veronica Brunati (@verobrunati) May 30, 2022

Festejos en el Bernabéu

Con toda la plantilla y el cuerpo técnico sobre el verde del estadio Santiago Bernabeu, el lugar donde el equipo blanco ha ejecutado sus épicas gestas, el Real Madrid disfrutó de otra noche mágica, la última de la temporada, aunado con la afición que poblaba la grada, para compartir con cada seguidor la conquista de la decimocuarta Champions League.

El canto del himno de Carlo Ancelotti, con los futbolistas abrazados, el adiós emocionado de Marcelo, manteo incluido, bailes, bromas y fiesta agitaron la celebración del Real Madrid en una larga jornada. No faltó nada.

En un gran escenario con una pantalla gigante en el centro del césped del recinto blanco, aún con los rastros de su reforma, los jugadores fueron presentados de uno en uno. Los nombres anunciados por la megafonía en medio de un espectáculo de luces y sonido. Carlo Ancelotti fue el primero en alcanzar la plataforma, después, su plantilla. Lo mejor quedó para el final. Thibaut Courtois, Luka Modric, Karim Benzema, que fue el más ovacionado por el seguidor. El capitán, Marcelo, fue el último, con la copa en las manos.





