El año deportivo acabó para la mayoría de clubes de Europa, pero se viene la actividad de selecciones. Con la de Polonia, está Robert Lewandowski, que este lunes ha hecho unas fuertes declaraciones sobre su situación en Bayern Múnich, con el que tiene contrato hasta mediados del 2023.

“¡Mi historia en el Bayern Múnich ha terminado! No veo ninguna forma de seguir jugando en el club”, declaró segundo goleador histórico de la entidad bávara, en conferencia de prensa de su selección, con miras a los partidos por la UEFA Nations League.

“¡Ya no quiero jugar allí! El Bayern es un club serio y no creo que me mantenga solo porque puede. Una transferencia es la mejor solución. Espero que no me retengan”, añadió Lewandowski, quien registra 344 anotaciones en 374 partidos con camiseta el elenco muniqués.

¿Dónde jugará Lewandowski?

La incertidumbre va creciendo con el pasar de los días con respecto al caso de Lewandowski. Hace unos días, el atacante polaco se distraía en el Gran Premio de Mónaco. En ese evento, el medio Eleven Sports Polonia abordó al futbolista y le consultó acerca de una posible firma por el Barcelona.

“¿El fichaje por Barça? Depende de varios factores. Creo que mi situación es clara y no tiene sentido hablar sobre ello”, señaló el jugador en primera instancia. Luego, volvió a señalar que es poco probable su continuidad en el club bávaro. “Es difícil decir que jugaré en el Bayern la próxima campaña”, añadió.

Robert Lewandowski llegó a Bayern Múnich en la temporada 2014-2015 y ha levantado en ocho oportunidades la Bundesliga. Asimismo, ganó tres veces la Copa de Alemania y consiguió cinco ediciones de la Supercopa de ese país.





