Thierry Henry asumió el liderazgo de la Selección de Francia Sub-21, y a seis meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, tiene como objetivo principal ganar el torneo. En una entrevista con AFP, el exjugador afirmó que visualizar la obtención de la medalla de oro es su objetivo, pero también señaló que están sujetos al deseo de los clubes de liberar o retener a sus jugadores. Aunque es una prioridad contar con la participación del joven Kylian Mbappé en el once, la incertidumbre sobre su futuro en el PSG genera preocupación. Henry teme que, en caso de un cambio de equipo, su nuevo club no permita la participación del francés en estos duelos, al no tratarse de fechas FIFA.

La leyenda francesa, que tuvo destacadas participaciones en equipos de renombre como el Barcelona y el Arsenal, entre otros, afirmó en una entrevista con AFP que aún no ha conversado con Kylian respecto a la posibilidad de que participe en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, expresó preocupación por la situación contractual de Mbappé, ya que dicha condición puede resultar determinante, dejando en manos de los clubes la decisión final de ceder a jugadores con contrato, dado que no es una obligación.





“Digamos que quiero convocar a un jugador y su actual club lo acepta. Si lo traspasan durante el verano, ¿quién me dice que su nuevo club querrá cederlo para jugar? No sé dónde acabará, pero el club tendrá voz y voto. Aún no me he comunicado con él sobre esto”, comentó para AFP. Asimismo, en los últimos días, Mbappé compartió en el programa ‘Envoye Special’ de France 2 que tiene la intención de formar parte de los Juegos Olímpicos en el transcurso de este año, marcando dicha participación como uno de sus objetivos.

El mensaje del Real Madrid a Mbappé: revelaciones tras ganar la Supercopa de España. (Foto: AFP)

‘Tití' sabe lo complicado para las selección ante estos casos, porque los clubes siempre tienen la última palabra al momento ceder a sus jugadores a pesar que ellos muestren interés por participar. Es por que reconoció que la situación de los Juegos, no considerada Fecha FIFA, genera una incertidumbre a la hora de realizar las listas definitivas. “En la categoría sub-21, nunca se sabe con quién se puede contar de un partido para otro. ¿Quién iba a decir hace un año que Warren Zaïre-Emery estaría en la selección absoluta? No es fácil mantenerse en la pista. Más aún cuando te preparas para los Juegos Olímpicos, que, como sabes, no encajan en las fechas de la Fifa. Así que estamos a merced del deseo de los clubes de ceder o no a sus jugadores”.

Es importante señalar que ‘Kiki’ tiene 25 años. No obstante, en los equipos de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos, la categoría es Sub-23, con la opción de incluir a tres jugadores de mayor edad. Esto crearía la posibilidad para que el delantero del PSG pueda ser considerado en una convocatoria. Además, se especula la opción de Antoine Griezmann también podría tener peso, especialmente debido al deseo del jugador de participar en ese torneo.

“Seamos sinceros, son unos Juegos Olímpicos en Francia, es algo importante para todos. Si hablas con cualquier jugador en Francia, te dirá que quiere estar en los Juegos Olímpicos. ¿Pero podrán?”, señaló Henry al ser preguntado por el caso del jugador del Atlético de Madrid, que ya cuenta entre sus logros haber sido campeón con la Selección absoluta en la Copa Mundial de Rusia 2018.

Francia consiguió el título en el torneo olímpico masculino de fútbol una vez, específicamente en Los Ángeles 1984, pero desde entonces no ha logrado llegar a la final. En las últimas cinco ediciones, el equipo que se llevó la medalla de oro fue de América Latina: Argentina en 2004 y 2008, México en 2012, y Brasil en 2016 y 2020 (siendo esta última edición disputada en 2021 debido a la pandemia).





¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?

Kylian Mbappé ha acumulado un impresionante total de 318 goles en su carrera profesional, considerando sus participaciones tanto en clubes como en la selección nacional. De este destacado número, 234 goles se registraron mientras defendía los colores del Paris Saint-Germain (PSG), 31 con el Mónaco y 53 con la selección francesa. Al desglosar sus logros por competiciones, la Ligue 1 francesa destaca como el torneo donde ‘Kiki’ ha anotado la mayor cantidad de goles hasta la fecha, sumando un total de 180.

Le siguen la Champions League, con 44 goles, y la Copa de Francia, donde ha contribuido con 29 goles a lo largo de su carrera. Estos números reflejan la destacada trayectoria goleadora del talentoso futbolista en diversas competiciones a nivel de clubes y con la selección nacional de Francia.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?

Kylian ha acumulado una destacada lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha desempeñado un papel clave en el dominio del PSG en la Ligue 1, logrando llevarse a casa seis títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido una parte fundamental en la obtención de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. A pesar de no haber logrado conquistar la codiciada Liga de Campeones en la temporada 2019/2020, su destacado rendimiento ha sido esencial para consolidar al PSG como un competidor respetado en la escena europea.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain (PSG) manifestó un fuerte interés en Kylian Mbappé y entabló negociaciones con el AS Mónaco para su fichaje. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, el PSG contaba con la capacidad financiera necesaria para llevar a cabo una transferencia de gran magnitud. Después de varias semanas de intensas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo con el equipo monegasco por los servicios de ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estructuró como una cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG abonó una suma significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al concluir la temporada. Según los informes, el costo total del acuerdo superó los 180 millones de euros, convirtiendo a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia del fútbol.

Kylian Mbappé se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se erigió como una figura fundamental en el equipo. Su destreza, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en su lucha por el título de la Ligue 1 y en la Liga de Campeones.

El último título de Mbappé con el PSG fue la Supercopa de Francia. (Foto: PSG)





