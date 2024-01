El fichaje de Jordan Henderson por el Al-Ittifaq de Arabia Saudí generó titulares y expectativas, pero pocos meses después, la realidad del mediocampista inglés ha destapado un fenómeno que va más allá de un solo jugador. La búsqueda de fortuna en ligas asiáticas, con presupuestos abultados y salarios tentadores, realidad que empezó hace un año con la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr, no siempre resulta en un cuento de hadas. Henderson rescindió su contrato y ahora se embarca en una nueva aventura con el Ajax de Ámsterdam, dejando tras de sí la Saudí Pro League.

El caso del inglés no es aislado. Karim Benzema, otro nombre de peso, también se encuentra en medio de la tormenta de descontento en Arabia Saudí. La idea de ganar una millonada fuera de Europa se ha vuelto una experiencia agridulce para varios futbolistas. La adaptación cultural, las diferencias en el estilo de vida y la forma de llevar el fútbol pueden convertirse en obstáculos.

Aymeric Laporte, defensor central del Al-Nassr, ha sido uno de los pocos dispuestos a hablar abiertamente sobre la situación que enfrentan muchos futbolistas en su misma posición. El internacional español lleva un año en Arabia Saudí, jugando para el equipo cuya estrella absoluta es Cristiano Ronaldo, y no oculta las dificultades que ha encontrado.

“Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final todo es adaptación”, comentó Laporte a AS, reconociendo que la situación es complicada para muchos de sus colegas. “No nos lo han puesto fácil. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno. Estamos trabajando en ello todos los días, negociando por así decirlo, y viendo si mejora un poco porque esto también es algo nuevo para ellos”.

El defensor español no escatimó en detalles al describir las complicaciones en la vida cotidiana y las negociaciones contractuales en Arabia Saudí. “Se nota en el día a día. La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedes dar no les importa. Van a su bola. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean... Es un poco un rollo que en Europa no sé yo...”, enfatizó Laporte.





Aymeric Laporte jugó en Manchester City antes de fichar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)





Laporte podría seguir los pasos de Henderson





A pesar de las dificultades, el defensor español reconoce que, al mismo tiempo que ciertas cosas pueden resultar frustrantes, otras pueden compensar. “Lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”, afirmó. Sin embargo, también dejó entrever la posibilidad de un cambio más drástico en el futuro, siguiendo los pasos de Henderson.

“De momento no me he planteado irme, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así”, aclaró Laporte, abriendo la puerta a una posible revisión de su situación en Arabia Saudí.

La odisea de estrellas europeas en Arabia Saudí está lejos de ser un fenómeno aislado. Mientras algunos jugadores encuentran el éxito y la satisfacción en sus nuevas travesías, otros se enfrentan a una realidad que no cumple con sus expectativas. Y Henderson, Benzema y Laporte son el mejor ejemplo.





Jordan Henderson fichó por Al Ettifaq en 2023 tras dejar el Liverpool. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR