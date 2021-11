Mauro Icardi hace noticia en la previa del partido del PSG y Manchester City por la fecha 5 de la Champions League. No porque vaya a ser titular ante el cuadro de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, sino por la revelación de su esposa, Wanda Nara, en una entrevista exclusiva con la reconocida Susana Giménez. En la charla entre divas argentinas, la mujer del delantero del club parisino confirmó que este la amenazó con dejar el fútbol si se divorciaban por el escándalo de infidelidad que protagonizó con Eugenia ‘China’ Suárez hace unas semanas.

Con una espectacular vista de la Torre Eiffel de fondo, Wanda Nara le contó a Susana Giménez, con lujo de detalles, la advertencia que Icardi le hizo si seguía adelante con los planes de divorcio. El ex Inter de Milán estaba dispuesto a dejar el PSG, el fútbol y todo lo fuera necesario para perder a su esposa.

“Él te dijo que si separaban dejaba el fútbol, que se iba del París Saint Germain, que dejaba su carrera”, dijo Giménez. Sin dar muchos más detalles y tratando de esquivar el tema, Wanda confirmó la advertencia, aunque dudó: “Sí, me dijo eso. Pero no sabemos si es verdad o no. Si lo hubiera hecho. Son cosas que uno dice”.

Wanda Nara rompió su silencio con Susana Giménez sobre el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez. (Foto: Teleshow)

Por otro lado, Wanda Nara reveló detalles sobre cómo se enteró de las conversaciones de Mauro Icardi y la ‘China’ Suárez. Los chats terminaron en un encuentro en un hotel de París que tuvo al cuñado del delantero argentino como implicado.

“Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Busqué una foto en el teléfono de Mauro y vi un chat con una mujer muy famosa. Mauro nunca hablaría de una cosa así. Era obvio que se generara esto, ya viví separaciones con otras parejas. Si no hablás, empiezan a inventar”, contó Wanda.

La también representante del goleador argentino reveló que se puso en contacto con Suárez para disculparse por una publicación que hizo en sus redes sociales.

“Lo primero que hice fue llamar a la China y pedirle perdón por la historia medio dura que había subido. Lo que hablamos va quedar entre nosotros. Para mí un mensaje es gravísimo, no importa si pasó o no. Hoy confío en Mauro plenamente”, agregó la empresaria.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR