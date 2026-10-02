La selección de Colombia se enfrenta este viernes 2 de octubre a Paraguay en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 19:00 horas de Bogotá (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , con transmisión de GOL Caracol por televisión abierta y plataformas digitales. La Tricolor afronta este encuentro como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales, con Néstor Lorenzo al frente del equipo.

Después de empatar 1-1 frente a México en Baltimore, el combinado colombiano busca cerrar su segundo compromiso de esta ventana internacional con una victoria. El cuerpo técnico continúa probando alternativas y dando espacio a nuevos futbolistas en un plantel que atraviesa una etapa de renovación. Paraguay, por su parte, llega motivado tras vencer 2-0 a Bolivia en Washington, con Miguel Almirón como protagonista al marcar los dos goles del encuentro.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión de Colombia vs. Paraguay estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de GOL Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión, GolCaracol.com y la plataforma DITU. Conoce los canales de televisión y las opciones digitales para seguir el amistoso internacional desde Colombia.

¿Dónde ver GOL Caracol EN VIVO, Colombia vs. Paraguay por TV abierta y Online?

GOL Caracol transmitirá el partido entre Colombia y Paraguay este viernes 2 de octubre, con la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro. La cobertura comenzará desde las 6:30 p. m. (hora colombiana), mientras que el inicio del partido está previsto para las 7:00 p. m.

Los aficionados podrán sintonizar la señal principal de Caracol Televisión a través de la televisión abierta y los principales operadores de televisión por suscripción de Colombia.

GOL CARACOL TELEVISIÓN CANALES TV TDT 14.1, 14.2 y 14.4 DIRECTV 132 SD / 1132 HD Claro TV 106 y 109 Movistar TV 156, 166 y 816

La numeración puede variar según la ciudad, el tipo de servicio y la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver GOL Caracol EN VIVO GRATIS por Internet?

Los seguidores de la selección colombiana también podrán ver el partido contra Paraguay por internet, sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable.

Estas son las opciones digitales para acceder a la transmisión:

GolCaracol.com: ingresa al portal oficial de Gol Caracol y busca la sección de partidos en vivo.

ingresa al portal oficial de Gol Caracol y busca la sección de partidos en vivo. DITU: accede a la plataforma digital de Caracol para seguir la señal disponible del encuentro.

accede a la plataforma digital de Caracol para seguir la señal disponible del encuentro. Caracol Televisión: consulta la señal en vivo desde el sitio web oficial del canal.

Puedes disfrutar de la transmisión desde los siguientes dispositivos:

Teléfono móvil Android o iPhone.

Tablet.

Computadora o laptop.

Smart TV con navegador o aplicación compatible.

La disponibilidad del partido puede depender de la ubicación del usuario y de las condiciones de acceso de cada plataforma.

¿Cómo ver GOL Caracol desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y quieres seguir el partido entre la Tricolor y Paraguay, debes tener en cuenta que la señal online de GOL Caracol puede contar con restricciones territoriales debido a los derechos de transmisión.

Para quienes se encuentran en Estados Unidos, el encuentro también está disponible mediante las plataformas que cuentan con los derechos correspondientes, entre ellas Fanatiz y Triller TV, según la oferta de cada servicio.

Si deseas acceder a la señal colombiana desde el extranjero, comprueba primero la disponibilidad del contenido en la plataforma oficial. El uso de una VPN no garantiza el acceso, ya que las restricciones también pueden depender de las condiciones del servicio y de los derechos audiovisuales.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Paraguay por amistoso FIFA 2026

PARTIDO COLOMBIA VS. PARAGUAY Competición Amistoso internacional Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora en Colombia 7:00 p. m. Hora en Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Hora en Paraguay 9:00 p. m. Canal GOL Caracol / Caracol Televisión Streaming GolCaracol.com y DITU Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Instancia Partido amistoso internacional

Colombia tendrá una nueva oportunidad para ajustar su funcionamiento colectivo y evaluar a sus jóvenes figuras ante una selección paraguaya que también busca consolidar su equipo después de su participación mundialista. El amistoso en Nueva Jersey pondrá nuevamente a prueba a ambos combinados en una fecha FIFA que servirá para continuar con sus respectivos procesos.