Seguir Holanda vs. Inglaterra EN DIRECTO: cómo y dónde VER EN DIRECTO HOY la UEFA Nations League

La UEFA Nations League va llegando a su etapa final y hoy Holanda e Inglaterra define al segundo finalista de la temporada desde las 13:45 horas en el Estadio Municipal de Guimaraes. El partido será transmitido vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes en diferentes partes de Latinoamérica.

Depor seguirá el minuto a minuto del compromiso internacional desde la web; además, seguirá toda la información de la UEFA Nations League con los goles, videos, jugadas polémicas, entre otros datos que debes conocer. Por otro lado, conoce los horarios y canales en el mundo que trasmitirán el partido en vivo y en directo.

Las selecciones de Inglaterra y Holanda se verán las caras este jueves en la segunda semifinal de la UEFA Nations League , un encuentro en el que volverán a ser protagonistas muchos jugadores que disputaron el pasado sábado la final de la Champions League.

Holanda buscará el pase a la final ante Inglaterra desde las 13:45 horas en Guimaraes. Holanda buscará el pase a la final ante Inglaterra desde las 13:45 horas en Guimaraes. AFP

Una de las referencias ofensivas de los ingleses, Raheem Sterling (Manchester City), que esta campaña anotó 17 tantos en Liga, aseguró en los últimos días que desea "ganar un título con la camiseta de Inglaterra".

En el punto de mira de los Países Bajos, los dos campeones de Europa con el Liverpool, el central Virgil Van Dijk y el eje de la medular Georginio Wijnaldum, que fueron los últimos en incorporarse a la concentración de la 'oranje', cuyos jugadores están alojados en Lagos, en la región sureña portuguesa del Algarve.

Los dirigidos por Ronald Koeman , que igualaron 2-2 con Alemania en la última fecha del Grupo 1 de la primera división (Liga A) del certamen y terminaron líderes de su zona con siete puntos y mejor diferencia de goles que Francia (2° con la misma cantidad de unidades), son conscientes que al frente tendrán a un equipo que siempre es complicado, pero no se sienten menos y confían en que podrán obtener la victoria.

"Siempre es una batalla" entre los dos países, sostuvo el estratega de la selección de Holanda , según apunta la agencia AFP, viendo en este encuentro "una gran oportunidad de demostrar que estamos en el buen camino".

(AFP) La selección de Holanda empató 2-2 con Alemania en la última fecha del Grupo 1 de la primera división (Liga A) de la UEFA Nations League. (AFP) AFP

"Sólo quiero jugar, he dormido lo suficiente", aseguró Wijnaldum tras incorporarse con la selección, a la que vez explicó que estará disponible para el once inicial si lo estima conveniente Ronald Koeman.

Van Dijk, que probablemente compartirá puesto de central con el joven del Ajax Matthijs de Ligt, dejó claro que, a pesar de las celebraciones de los últimos días, está en disposición de jugar.



Inglaterra , en tanto, que accedió a esta instancia venciendo 2-1 a Croacia en la última jornada del Grupo 4 de la primera división (Liga A) de la UEFA Nations League y liderando su zona con siete puntos, también afrontará el determinante duelo con optimismo.

Y es que la selección goza de un reciente antecedente favorable frente a su próximo rival, dado que ya chocó con Holanda en un amistoso en marzo de 2018, y aquella vez ganó 1-0. Sin embargo, dicho encuentro fue marcado por el desenfreno de los aficionados británicos, lo que da pie a alguna preocupación en Guimaraes, donde se espera a unos 18.000 hinchas ingleses.

Hasta el punto que el seleccionador Gareth Southgate pidió a sus aficionados portarse bien en Portugal. "Formáis parte de nuestro equipo. Haced que el país se sienta orgulloso", fueron las palabras del técnico en un vídeo de la federación.

La selección de Inglaterra , cuarta en el Mundial de 2018, espera también demostrar esos galones ante Holanda , "un equipo similar al nuestro, con jóvenes jugadores apasionados y en progresión", declaró el estratega, en referencia a Frenkie de Jong o Virgil van Dijk.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la UEFA Nations League?

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Portugal: 19:45 horas vía Sport TV1

Holanda: 20:45 horas vía NPO 1, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

México: 13:45 horas vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 15:45 horas vía Esporte Interativo Plus

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 14:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes